Barbaros dizisinde bomba patladı!

Türkiye'nin Cezayir ile kökleri derin kültürel bağlara sahip olduğunu, Emir Abdülkadir ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi ortak değerlere sahip olmanın büyük ayrıcalık olduğunu anlatan Özdemir Göktaş, yakın zamanda da Barbaros Hayrettin Paşa hakkında bir dizinin yayımlanacağını ve dizide Cezayir'e de yer verileceğini dile getirdi. Büyükelçi, çok sayıda Cezayirli öğrencinin ve akademisyenin Türkiye'de eğitim gördüğünü, Cezayirli gençlerin hiçbir eğitim almadan sadece Türk dizilerini izleyerek oldukça güzel Türkçe öğrendiklerini görmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.