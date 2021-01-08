2021-01-08 17:18:27 Barbaros dizisinde bomba patladı!
ES Yapım'ın yapımcılığı altında TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi ile ilgili bomba patladı.
ES Yapım'ın yapımcılığı altında TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi ile ilgili bomba patladı.
Diriliş Ertuğrul dizisiyle öne çıkan Engin Altan Düzyatan'ın yeni tarih dizisi Barbaros için geri sayım sürüyor. Dizi severler heyecanla dizinin başlamasını bekliyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Ulaş Tuna Astepe oynayacak. Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler olacak.
Yeni yılın içerisinde dizinin deniz sahnelerinin ve bazı özel aksiyon kısımlarını Mısırlı Adel Adeeb yönetecek. Ortadoğu’nun tanınan ismi olan Adeeb’in yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
ERTELENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ - Dizinin ertelendiğine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Fakat bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan bir açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili, 'Barbaros dizisi ertelenmedi. Zor bir prodüksiyon olduğu için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Yakında sürpriz bir teaser gelebilir' ifadelerini kullandı.
DİZİYLE İLGİLİ BOMBAYI CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ PATLATTI - Cezayir'de bir ulusal kanalda katıldığı programda iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş, Barbaros Hayrettin Paşa dizisiyle ilgili bombayı patlattı.
Türkiye'nin Cezayir ile kökleri derin kültürel bağlara sahip olduğunu, Emir Abdülkadir ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi ortak değerlere sahip olmanın büyük ayrıcalık olduğunu anlatan Özdemir Göktaş, yakın zamanda da Barbaros Hayrettin Paşa hakkında bir dizinin yayımlanacağını ve dizide Cezayir'e de yer verileceğini dile getirdi. Büyükelçi, çok sayıda Cezayirli öğrencinin ve akademisyenin Türkiye'de eğitim gördüğünü, Cezayirli gençlerin hiçbir eğitim almadan sadece Türk dizilerini izleyerek oldukça güzel Türkçe öğrendiklerini görmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA KİMDİR? - Kaptan-ı Derya lakaplı ve dünyaya nam salmış Barbaros Hayrettin Paşa, Osman devletinin deniz donanmasında olduğu dönem içerisinde Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, Sakallarının kızıl olmasından dolayı "Barbaros" lakabı İtalyanca "Kızılsakal" verildi. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın Deniz politikasına ve Tersane-i Amire´ye nizam verdi. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır'dı (Hızır Reis). Ona Hayreddin adını, "dinin hayırlısı" anlamına gelmekte olup Osmanlı Devletine yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Kanuni Sultan Süleyman verdi. Avrupalılar ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını vermişlerdi, Oruç Reis'in ölmesinin ardından küçük kardeşi Hızır için kullanılan bu isim, Türkçeye Barbaros olarak geçti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23