2022-10-14 19:05:27 Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu
Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu devam ediyor.
Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu devam ediyor.
Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu, gazetecilere, yüklü miktarda balık yakaladıklarını söyledi.
Toplu, 2 bin 200 kasa palamut avladıklarını belirtti.
Tekne sahibi Toplu, bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.
Balık hali esnafından Barış Yıldız da 10 gündür fiyatların yükseldiğini belirtti.
Yıldız, "Palamutlara şu anda çok talep olduğu için fiyatları epey yükseldi. Balığın adeti 60-70 lira oldu." dedi.
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