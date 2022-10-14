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Ekonomi
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Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

2022-10-14 19:05:27
Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu devam ediyor.

#1
Foto - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu, gazetecilere, yüklü miktarda balık yakaladıklarını söyledi.

#2
Foto - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Toplu, 2 bin 200 kasa palamut avladıklarını belirtti.

#3
Foto - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Tekne sahibi Toplu, bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

#4
Foto - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Balık hali esnafından Barış Yıldız da 10 gündür fiyatların yükseldiğini belirtti.

#5
Foto - Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Yıldız, "Palamutlara şu anda çok talep olduğu için fiyatları epey yükseldi. Balığın adeti 60-70 lira oldu." dedi.

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