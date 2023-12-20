Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

D DÜZEYİNDE KPDS VEYA DENGİ YABANCI DİL ŞARTI GEREKLİYDİ İddianamede belediyenin "programcı" olarak kadrosuna katacağı isimler için, "Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmesi gereklidir. Ayrıca veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde yani KPDS'den 60-69 arası puan alması veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak" şartlarını taşıması gerektiği vurgulandı. Bu şartı karşılayan herhangi bir yabancı dil seviyelerini gösterir belgeye rastlanılamadı.