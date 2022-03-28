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Hayat-Aktüel
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Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

2022-03-28 21:47:37
Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Okan Hardal idaresindeki 10 DB 971 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Balya kavşağı mevkisinde Gültekin Aslan yönetimindeki 10 AAR 942 plakalı otomobile çarptı.

Okan Hardal idaresindeki 10 DB 971 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Balya kavşağı mevkisinde Gültekin Aslan yönetimindeki 10 AAR 942 plakalı otomobile çarptı.

#2
Foto - Aslan idaresindeki otomobil de savrularak Saffet Helvacı idaresindeki 35 GA 2209 plakalı otomobille çarpıştı.

Aslan idaresindeki otomobil de savrularak Saffet Helvacı idaresindeki 35 GA 2209 plakalı otomobille çarpıştı.

#3
Foto - Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kazada, Gültekin Aslan (38), Okan Hardal (25), Sema Hardal (25) ve Hüseyin Hardal (26) yaralandı.

Kazada, Gültekin Aslan (38), Okan Hardal (25), Sema Hardal (25) ve Hüseyin Hardal (26) yaralandı.

#5
Foto - Balya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gültekin Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gültekin Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#6
Foto -

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