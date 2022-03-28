2022-03-28 21:47:37 Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Okan Hardal idaresindeki 10 DB 971 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Balya kavşağı mevkisinde Gültekin Aslan yönetimindeki 10 AAR 942 plakalı otomobile çarptı.
Aslan idaresindeki otomobil de savrularak Saffet Helvacı idaresindeki 35 GA 2209 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Gültekin Aslan (38), Okan Hardal (25), Sema Hardal (25) ve Hüseyin Hardal (26) yaralandı.
Balya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gültekin Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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