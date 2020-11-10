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Balıkçıların ağına takıldı! Gözlerine inanamadılar

2020-11-10 18:24:18
Balıkçıların ağına takıldı! Gözlerine inanamadılar

Atlantik okyanusunda balık avına çıkan balıkçılar ilginç bir manzara ile karşılaştı.

#1
Foto - Atlantik okyanusunda avlanan balıkçılara büyük sürpriz...

Atlantik okyanusunda avlanan balıkçılara büyük sürpriz...

#2
Foto - Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...

Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...

#3
Foto - Denize attıkları ağı toplayan balıkçılar, ağı açtıklarında gördüklerine inanamadı.

Denize attıkları ağı toplayan balıkçılar, ağı açtıklarında gördüklerine inanamadı.

#4
Foto - Güçlükle tekneye alınan ağları boşaltan balıkçıların önüne dev bir köpekbalığı çıktı.

Güçlükle tekneye alınan ağları boşaltan balıkçıların önüne dev bir köpekbalığı çıktı.

#5
Foto - Yaklaşık 1 ton ağırlığında dev balık böyle görüntülendi.

Yaklaşık 1 ton ağırlığında dev balık böyle görüntülendi.

#6
Foto - Balıkçılar gördükleri manzara sonrası şaşkına uğradı.

Balıkçılar gördükleri manzara sonrası şaşkına uğradı.

#7
Foto - Hatta anı ölümsüzleştiren bazı balıkçılar fotoğraf çekildi.

Hatta anı ölümsüzleştiren bazı balıkçılar fotoğraf çekildi.

#8
Foto - İşte bu balıkçı da onlardan biri...

İşte bu balıkçı da onlardan biri...

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