  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

2023-06-13 10:49:30
Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Antalya açıklarında balıkçının 400 metre derindeki oltasına ‘ışık saçan’ köpek balığı takıldı.

#1
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Antalya’nın 1 mil açıklarında 28 yıldır balıkçılık yapan bir kişinin oltasına ‘ışık saçan’ köpek balığı olarak bilinen küt burunlu köpek balığı takıldı. İlk kez bu türle karşılaşan balıkçı köpek balığını tekrar denize salarken, uzman isim Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu derin sularda yaşayan bu türün ışık saçma yeteneği sayesinde avlarını cezbedip kendine çekerek avladığını söyledi.

#2
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Yeni Zelanda’nın doğu kıyısında 2021 yılında biyolüminesans olarak adlandırılan, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle etrafa ışık yayma yeteneği keşfedilen küt burunlu köpek balığı cinsi, Antalya açıklarında sportif balıkçılık yapan Savaş Dursun’un oltasına takıldı.

#3
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Balığı teknesine aldığında neye uğradığını şaşıran Dursun, gözleri zümrüt gibi parlak, dişleri ise testereyi andıran balığı eliyle tutup yaşadığı o şaşkınlığı cep telefonuyla kaydetti. Küt burunlu köpek balığını tekrar denize salan Dursun, 28 yıldır balıkçılık yaptığını ve böyle bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

#4
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta 400 metre derinlikte balığın oltasına takıldığını belirten Dursun, “Oltama gelen balığı tanıyamadım. Yakalamamış olsam bile görmüş olmam lazımdı. Biraz temkinli yaklaştım. Dişleri korkunçtu. Tanımadığım balık türlerinin mutlaka salıyorum. Araştırınca dünyada en parlak omurgalı canlı olduğunu öğrendik. Denizin altında parlıyormuş ve en yağlı karaciğere sahipmiş. Çok büyük balıklar yakaladık, keşfettik ama bu benim için de sürpriz oldu” dedi.

#5
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Daha önce 2 kez oltasına köpek balığı takılan Savaş Güzel de, “Ben de ilk defa gördüm. Gözünden ışık saçtığını ve avını kendine çektiği gibi özelliğinin olduğunu duydum. Balığın gözü zümrüt gibi. Değişik bir hayvan ve çok şaşırdım” diye konuştu.

#6
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Küt burunlu köpek balığının derin sularda yaşadığını belirten Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, biyolüminesans yöntemiyle ışık saçma yeteneğine sahip bu balığın yaşamını dip sularda sürdürdüğünü kaydetti. Gökoğlu, söz konusu türün Akdeniz’de nadir yakalanan köpek balığı cinsinden olduğunu aktararak, “Tehlikesi yok çünkü çok derinde yaşıyor. Sığ sulara girmez. Genellikle yaşamını dipte geçirir ve oradaki canlılarla beslenir. Biyolojik olarak ışık saçan bir tür. Işık saçtığı için diğer balıkları kendine cezbettiriyor. Bu balık tüm denizlerde var. Yaklaşık 2,5-3 metreye kadar büyüyebilen bir balık. Az yavru veren balıklardan birisi. Çok sık yakalanan bir balık değil. Koruma altında ve kırmızı listede yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Özellikle sosyal medyada köpek balığı görüntüsü çekip paylaşılan görüntülerin, vatandaşlarda korku oluşturduğunu ancak söz konusu olayın kıyıdan çok açıkta ve tehlike oluşturmayacak düzeyde olduğuna vurgu yapan Gökoğlu, şu anda köpek balığı popülasyonunun oldukça azaldığını da sözlerine ekledi.

#8
Foto - Balıkçılar gözlerine inanamadı! Antalya'da köpek balığı oltaya takıldı

Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı
Kadın - Aile

Saçlarınızdaki tüm problemlerden bu maske ile kurtulun: Ürküten görüntüler geçmeye başladı

Saç dökülmesi herkesi panikletir. İşte bu yüzden saç bakım ürünlerine harcadığımız paraya hiç acımıyoruz. Bunu bilen kozmetik endüstrisi her..
Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir
Gündem

Ramazan Kurtoğlu 'devletimiz acilen çözmeli' diyerek uyardı: Bu durum milli güvenlik meselesidir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yetkililere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Açlık otu faydaları, ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Cebinde, mutfağında şifa var! Ezber bozdu
Kadın - Aile

Açlık otu faydaları, ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Cebinde, mutfağında şifa var! Ezber bozdu

Açlık otunun adını diyet ve zayıflama konulu sohbetlerde duymuş olabilirsiniz. Çünkü açlık otu kişiyi tok tutan ve metabolizmasını hızlandır..
Kahve ve kakaoyu El Nino vurdu
Ekonomi

Kahve ve kakaoyu El Nino vurdu

El Nino hava olayı, yumuşak emtia olarak da bilinen kahve ve kakao piyasasını derinden sarstı.
Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli
Dünya

Aralarında doktor, mühendis, hukukçular da var! ABD’ye kaçak giren Türkler dram yaşıyor! Bu durum çözmeli

Son dönemde Türkiye’den yurt dışına yerleşen kişi sayısı artarken, ‘tercih edilen’ rotalardan biri olan Meksika sınırından kaçak geçen binle..
17 yaşında öldürülen genç kızın tutuklu babası ifade verdi: Parmak izi çıkar diye dokunmadım!
Gündem

17 yaşında öldürülen genç kızın tutuklu babası ifade verdi: Parmak izi çıkar diye dokunmadım!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın tutuklu anne ve babası bugün hakim karşısına çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23