2022-12-18 21:57:03 Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sisli hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sisli hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Yoğun sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sebebiyle takip mesafesini artırarak yoluna devam edebiliyor.
Sisli hava sebebiyle Beyşehir Gölü’nde iki gündür balıkçılık da yapılamıyor.
Ava çıkamayan bazı balıkçılar ise göl kıyısındaki limanlarına gelerek teknelerine ve ağ malzemelerine bakım yapıyor.
Beyşehir Gölü’nde sisli hava nedeniyle gölün açıklarını göremeyen aileler ise bu anların fotoğraflarını çekerek kayıt altına alıyor.
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