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Doğa
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Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!

2022-12-18 21:57:03
Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sisli hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

#1
Foto - Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!

Yoğun sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesi sebebiyle takip mesafesini artırarak yoluna devam edebiliyor.

#2
Foto - Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!

Sisli hava sebebiyle Beyşehir Gölü’nde iki gündür balıkçılık da yapılamıyor.

#3
Foto - Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!

Ava çıkamayan bazı balıkçılar ise göl kıyısındaki limanlarına gelerek teknelerine ve ağ malzemelerine bakım yapıyor.

#4
Foto - Balıkçılar avlanmaya ara verdi, koca göl gözden kayboldu!

Beyşehir Gölü’nde sisli hava nedeniyle gölün açıklarını göremeyen aileler ise bu anların fotoğraflarını çekerek kayıt altına alıyor.

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