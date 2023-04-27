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Spor
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Bakü sokakları piste dönüştürüldü

2023-04-27 11:13:34
Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılırken biletler tükendi.

#1
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

#2
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın 7. kez ev sahipliği yapacağı, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

#3
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.

#4
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

#5
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

#6
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek.

#7
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Yarışın antrenman turları yarın, sıralama turları ise 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

#8
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Azerbaycan Grand Prix'sinin tribün biletlerinin tamamı satıldı.

#9
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Yerel izleyicilerin yanı sıra 100'den fazla ülkeden hız tutkunu yarışları izlemek için Bakü'ye gelecek.

#10
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

Önceki yıllarda 6 kez Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Azerbaycan, şampiyonanın bir süre daha Bakü'de yapılması için Formula 1 yetkilileri ile müzakere yürütüyor.

#11
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

#12
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

#13
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

#14
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

#15
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

#16
Foto - Bakü sokakları piste dönüştürüldü

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