2024-06-23 08:48:15 Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak kullandıkları bahçede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin sıkıldığı çatışmada 4 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polislerin şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak olarak kullandığı bahçede meydana geldi.