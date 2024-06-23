Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

İddiaya göre, bankalarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek iki grup arasında silahlar çekildi. Silahların çekildiği kavgada onlarca mermi sıkılırken çevredeki vatandaşlar panik içerisinde sağa sola koşuştu. Çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Çatışmada seken mermiler güvenlik kulübesi ve yoldan geçen bir araca isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı 4 kişinin yaralandığı ve onlarca merminin sıkıldığı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.