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Aktüel
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Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

2024-06-23 08:48:15
Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak kullandıkları bahçede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Onlarca merminin sıkıldığı çatışmada 4 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polislerin şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak olarak kullandığı bahçede meydana geldi.

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Foto - Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

İddiaya göre, bankalarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek iki grup arasında silahlar çekildi. Silahların çekildiği kavgada onlarca mermi sıkılırken çevredeki vatandaşlar panik içerisinde sağa sola koşuştu. Çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Çatışmada seken mermiler güvenlik kulübesi ve yoldan geçen bir araca isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı 4 kişinin yaralandığı ve onlarca merminin sıkıldığı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çıkan çatışma sonra yaralıların yardımına hastane personeli ve çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sedyelere alınarak hastane içerisine alındı. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanenin acil servisi kapatıldı Öte yandan yaralıların tedavi için alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi hasta giriş ve çıkışı tedbir amacıyla kapatıldı.

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Foto - Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

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