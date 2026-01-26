Bakırı tarihten silecek keşif! Yeni metal bulundu, tüm dünya şaşkın

Donanımhaber'de yer alan habere göre, UCLA Samueli Mühendislik Fakültesi’nden araştırmacılar, theta-faz tantal nitrür (TaN₍θ₎) adı verilen metalik bir bileşiğin şimdiye kadar ölçülen en yüksek ısı iletkenliğine sahip olduğunu açıkladı. Yapılan ölçümlere göre TaN₍θ₎, yaklaşık 1.100 W/mK seviyesinde ısı iletimi sunuyor. Bu değer, ticari soğutma çözümlerinin temelini oluşturan bakırın yaklaşık üç katına karşılık geliyor.