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Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

2024-02-17 20:02:59
Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Örümcek adam kostümüyle 81 ili gezme hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen 28 yaşındaki genç, 23’üncü il olarak Kastamonu’yu gezdi. Cadde ve sokaklarda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren 'örümcek adam', kentin yöresel lezzetlerini tattı.

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Foto - Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzede çocuklara ücretsiz animasyon gösterileri yapan 28 yaşındaki Ayaz Koç, 'örümcek adam' kostümüyle hayalini gerçekleştirmek için Türkiye’yi gezmeye karar verdi. “Spider-Man Yollarda” mottosuyla hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen Ayaz Koç’un 23’üncü durağı Kastamonu oldu. Örümcek adam kostümlü Koç, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kostümü sebebiyle vatandaşlardan yoğun ilgi gören Koç, şehrin yöresel lezzetlerini de tattı. Taşköprü sarımsağı, Kastamonu pastırması, sucuk, simit ve çekme helva yiyen Koç, şehrin yöresel yiyeceklerine hayran kaldığını söyledi.

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Foto - Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Kastamonu pastırmasını çok sevdiğini belirten Ayaz Koç, “Harika bir lezzet, kendimi gerçekten kaybettim. Kayseri’de de yemiştim pastırma, Kastamonu’da da yedim. Kastamonu pastırması hafif, yedikçe yedirten bir lezzet. Kastamonu, Kayseri ile gerçekten yarışır. Kastamonu pastırması baymıyor, baharatlı değil, insanın yedikçe yiyesi geliyor. Kastamonu pastırmasını herkese tavsiye ediyoruz” dedi. Pastırma ustası Kerim Okut da Ayaz Koç'a Kastamonu pastırmasını anlatarak diğer pastırmalardan ayıran özelliklerini anlattı.

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Foto - Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Daha sonra saray tatlısı olarak padişahlara sunulan coğrafi işaretli Kastamonu çekme helvası ikram edilen örümcek adam Ayaz Koç, “Çekme helvaya sevgi ve mutluluklarını katmışlar. İnsanı güne güzel başlatıyor, çok leziz bir tat, mutlaka herkese yemelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu. Örümcek adamı Kastamonu’nun meşhur çekme helvasından ikram ettiklerini söyleyen Zafer Böcekoğlu, “Çekme helvamızı çok beğendi. Çekme helva, yöremize ait özel bir üründür. Çekme helvası genellikle padişah tatlısı olarak bilinir. Coğrafi işaretli bir ürünümüzdür ve Kastamonu’nun lezzetleri arasındadır. Dışarıdan gelen misafirlerimizin çekme helva büyük beğenisini kazanıyor” şeklinde konuştu.

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Foto - Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

Dünyaca ünlü Kastamonu’nun meşhur Taşköprü sarımsağından da tadan Ayaz Koç, ağzının yandığını belirterek, "Soğuk havalarda hastalıklara da birebir bir ürün. Binbir türlü derde deva bir üründür. Diğer sarımsaklardan biraz farklı, insanın ağzını yakıyor. Aroması ve esansı keskin, cacıkla efsane olur. Çok beğendim ama ağzım biraz yandı" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak görev aldığını anlatan örümcek adam Ayaz Koç, “50 gündür yollardayım. 23’üncü durağım Kastamonu oldu. Ben hayallerimi gerçekleştiriyorum. Tarihi yerleri görüyorum. Gittiğim yerlerin yöresel yemeklerini tadıyorum. Kastamonu’da da gerçekten çok güzel lezzetler tattım, tarihi yerlerini gördüm. Şimdi de Şehit Şerife Bacı heykelinin önüne geldim. Şehit Şerife Bacı, milli mücadele yıllarında İnebolu Limanına gelen mühimmatı öküzlerle kağnı aracıyla Kastamonu kışlasına taşırken üzerindeki örtüyü bebeğinin ve mühimmatın üzerine örtmesi sonucu donarak şehit olmuştur. Hayallerinizden vazgeçmeyin, ilk kez gördüm, bu vesile ile Şehit Şerife Bacı annemizi de saygı ve rahmetle andım” dedi. İstiklal Marşı’nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanında vatandaşlarla bir araya geldiğini söyleyen örümcek adam Koç, “Herkesi Kastamonu’yu görmeye davet ediyorum. Tarihi yerler beni kendisine hayran bıraktı ve çok şaşırttı. Kastamonu Belediyesine de teşekkür ediyoruz, beni misafir ettiler, güler yüzle karşıladılar” diye konuştu. Şapkasını örümcek adam ile paylaşan İremnur Gül, şaşırdıklarını belirterek, “Örümcek adam ile tanıştık, şapkamı taktı ve çok gururluyum. Güzeldi, eğlendim, kendisi çok samimi bir insan, tanımıyordum kendisi az önce tanıştık, şapkamı takıp bizimle fotoğraf çektirdi. Kastamonu’da böyle şeyler pek olmaz, örümcek adamı görmek beni şaşırttı, güzel oldu, eğlendik. Şapkamı geri aldığım içinde kendisine küçük bir hediye aldım ve kendisine taktim ettim. O da bana balondan yapılmış kalbini verdi. Çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

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