Bakın Örümcek Adam bu sefer hangi şehirde

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak görev aldığını anlatan örümcek adam Ayaz Koç, “50 gündür yollardayım. 23’üncü durağım Kastamonu oldu. Ben hayallerimi gerçekleştiriyorum. Tarihi yerleri görüyorum. Gittiğim yerlerin yöresel yemeklerini tadıyorum. Kastamonu’da da gerçekten çok güzel lezzetler tattım, tarihi yerlerini gördüm. Şimdi de Şehit Şerife Bacı heykelinin önüne geldim. Şehit Şerife Bacı, milli mücadele yıllarında İnebolu Limanına gelen mühimmatı öküzlerle kağnı aracıyla Kastamonu kışlasına taşırken üzerindeki örtüyü bebeğinin ve mühimmatın üzerine örtmesi sonucu donarak şehit olmuştur. Hayallerinizden vazgeçmeyin, ilk kez gördüm, bu vesile ile Şehit Şerife Bacı annemizi de saygı ve rahmetle andım” dedi. İstiklal Marşı’nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele yıllarında vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanında vatandaşlarla bir araya geldiğini söyleyen örümcek adam Koç, “Herkesi Kastamonu’yu görmeye davet ediyorum. Tarihi yerler beni kendisine hayran bıraktı ve çok şaşırttı. Kastamonu Belediyesine de teşekkür ediyoruz, beni misafir ettiler, güler yüzle karşıladılar” diye konuştu. Şapkasını örümcek adam ile paylaşan İremnur Gül, şaşırdıklarını belirterek, “Örümcek adam ile tanıştık, şapkamı taktı ve çok gururluyum. Güzeldi, eğlendim, kendisi çok samimi bir insan, tanımıyordum kendisi az önce tanıştık, şapkamı takıp bizimle fotoğraf çektirdi. Kastamonu’da böyle şeyler pek olmaz, örümcek adamı görmek beni şaşırttı, güzel oldu, eğlendik. Şapkamı geri aldığım içinde kendisine küçük bir hediye aldım ve kendisine taktim ettim. O da bana balondan yapılmış kalbini verdi. Çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.