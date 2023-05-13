2023-05-13 17:03:34 Bakın hırsızlar neye dadandı! Mezarlıkta prangalı önlem
Adana'da bir mezarlıkta prangalı önlem alındı. Bu manzarayı görenler ise bir hayli şaşırdı.
Adana'da bir mezarlıkta prangalı önlem alındı. Bu manzarayı görenler ise bir hayli şaşırdı.
Adana’da mezarlıklardaki musluklara çalınmasın diye alınan prangalı önlem dikkat çekti.
Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nda muslukların çalınmasından şikayetçi olan mezarlık yönetimi, musluklara çalınmasın diye demir kilit yaptırdı. Çeşmelere yapılan ve prangayı andıran demir kilit sistemi sayesinde mezarlıkta musluk hırsızlığı son buldu.
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