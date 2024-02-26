Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Kızı ve yeğeniyle birlikte geldiğini ifade eden depremzede Cuma Genç, "Kahramanmaraşlıyım, depremzedeyim. Burayı duyduk , yeğenimiz ile kızımızı getirdik. Çok mutluyuz. Sağ olsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Burayı bize tavsiye ettiler. Biz de geldik, güzel bir ortam var. Burası hoşumuza gidiyor" diye konuştu.