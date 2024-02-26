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Yaşam
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Bakın bu izdihamın sebebi ne?

2024-02-26 09:52:38
Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Kar yağmayan Kırıkkale'de çok sayıda vatandaş, belediye tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan buz pisti tesisine akın etti.

#1
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Kırıkkale'de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Şubat ayının son haftasında termometrelerin 18 dereceye kadar çıktığı şehirde, güneşli ve sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Kış mevsiminde karın keyfini çıkaramayan vatandaşlar, soluğu buz pisti tesisinde alıyor.

#2
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki buz pisti tesisi, ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buz pisti tesisinde adeta izdiham yaşandı.

#3
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Depremden etkilenen illerden gelen afetzede aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. İlk kez buz pateni giyen çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı anne ve babalar da çocuklarını cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

#4
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Kızı ve yeğeniyle birlikte geldiğini ifade eden depremzede Cuma Genç, "Kahramanmaraşlıyım, depremzedeyim. Burayı duyduk , yeğenimiz ile kızımızı getirdik. Çok mutluyuz. Sağ olsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Burayı bize tavsiye ettiler. Biz de geldik, güzel bir ortam var. Burası hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

#5
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Babasıyla birlikte ilk defa buz pistine geldiğini belirten Havsa Genç, "Ben şu an çok mutluyum. İlk defa geliyorum. Buz pistinde kayacağım için çok heyecanlıyım. İyi ki de burası ücretsiz" dedi.

#6
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Keyifli vakit geçirdiğini anlatan Ömer Faruk, buz pisti tesisini ücretsiz olarak açan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

#7
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Kar yağmadığı için bu pisti tesisine geldiğini kaydeden Erva Tosun, Kırıkkale Belediyesi'ne de hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

#8
Foto - Bakın bu izdihamın sebebi ne?

Tavsiyesini dile getiren Zehra Naz Öztürk, herkesin buz pisti tesisine gelebileceğini söyledi. Gülsüm Kapucu ise buz pistinde kaymanın güzel olduğunu aktardı.

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