Yeniakit Publisher
Bakanlık ifşa etti! Türkiye’de 156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlık ifşa etti! Türkiye'de 156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde, Türkiye genelinde 156 şubesi bulunan Onur Market’in kırmızı et köftesinde kanatlı eti ve taşlık tespit edilmesi büyük ses getirdi. Listede 55 farklı işletmede daha sucuktan bal ve zeytinyağına kadar pek çok hileli ürün ifşa edilirken, gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. Onur Market yetkilileri ise söz konusu uygunsuzluğun merkezi üretimde değil, bir şubedeki kasap reyonu personelinin hatası olduğunu savunarak idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 17 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde, 156 şubesi bulunan Onur Market’in kasap reyonunda satılan kırmızı et köftede uygunsuzluk tespit edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda söz konusu köfte ürününde kanatlı eti ve taşlık bulunduğu belirlendi.

Gıda güvenliğini ihlal eden toplam 55 işletmenin yer aldığı listede yalnızca köfte değil; sucuk, kavurma, bal ve zeytinyağı gibi birçok temel üründe de hile yapıldığı ortaya çıktı. Denetimler kapsamında 8 farklı sucuk markasında mekanik ayrılmış kanatlı eti ve gıda boyası kullanımı tespit edildi. Aksaray merkezli Aksamet Et Ürünleri’ne ait sucuklarda gıda boyası bulunurken, Erzurum Karakoçlar Et Ürünleri’nin kavurma ürününde sakatat olarak kalp kullanıldığı raporlandı. Bakanlık, belirli aralıklarla yayımladığı bu listelerle gıda hilesine başvuran üretici ve işletmeleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Onur Market yetkilileri, uygunsuzluk tespit edilen ürünün şirketin merkezdeki et üretim tesislerinde hazırlanmadığını belirtti. Ürünün Eyüpsultan şubesindeki kasap reyonu personeli tarafından hazırlandığını ifade eden yetkililer, ilgili personelin uyarıldığını ve gerekli idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi olan zincir, Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol kapsamında et fiyatlarını sabitleyen markalar arasında yer alıyor. Şirket, resmi internet sitesinde ürünlerin veteriner hekim kontrolünde ve yüksek hijyen standartlarında hazırlandığını belirtirken, tüm üretim süreçlerinde titizlikle hareket edildiğini vurguluyor. Ancak şube bazlı denetimlerde ortaya çıkan bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gıda güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23