Bakanlık ifşa etti! Türkiye’de 156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde, Türkiye genelinde 156 şubesi bulunan Onur Market’in kırmızı et köftesinde kanatlı eti ve taşlık tespit edilmesi büyük ses getirdi. Listede 55 farklı işletmede daha sucuktan bal ve zeytinyağına kadar pek çok hileli ürün ifşa edilirken, gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi. Onur Market yetkilileri ise söz konusu uygunsuzluğun merkezi üretimde değil, bir şubedeki kasap reyonu personelinin hatası olduğunu savunarak idari işlem başlatıldığını duyurdu.