Türk devi gözünü kararttı: Japonya'dan 4 gemi sipariş etti
Koç Holding'in ardından bir Türk şirketi daha denizcilik alanında devasa bir yatırıma hazırlanıyor. 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldı, 4 gemi satın alınacak.
Rivieramm’in haberine göre; geçtiğimiz yıl denizcilik operasyonlarını Atina’ya taşıyan Ciner Denizcilik, dört adet ve her biri 52.000 dwt’lik Çok Büyük Gaz Taşıyıcı (VLGC) siparişi için HD Hyundai ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Ciner’in bu operasyon için 500 milyon oları gözden çıkardığı belirtiliyor.
2025’in ikinci yarısında konteyner pazarına attığı adımın ardından, bu yeni hamleyle LPG taşıyıcı segmentine de ilk girişini gerçekleştirecek.
Çin tersanelerinde Handysize’dan Kamsarmax’a kadar uzanan geniş bir dökme yük sipariş defterini koruyan şirket, büyüme stratejisi kapsamında operasyonlarını dünyanın en büyük denizcilik merkezlerinden biri olan Yunanistan’a nakletmişti.
Yeni inşa pazarındaki güçlü ivme, özellikle Güney Koreli tersanelerde yoğunlaşırken HD Hyundai, bu yıl imzaladığı 15 LPG/amonyak taşıyıcı sözleşmesiyle sürecin ana faydalanıcısı oldu.
Sektörde hareketlilik sürerken, nisan ayı ortasında sipariş veren enerji devi BGN ve bir diğer Türk oyuncu Aygaz’ın yanı sıra Oceangold Tankers, Thenamaris ve JP Morgan destekli iştirakler de pazardaki yerlerini aldılar. Güney Kore tersanelerinde bir VLGC’nin güncel maliyeti ise 113 milyon ile 117 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor.
