Türk devi gözünü kararttı: Japonya'dan 4 gemi sipariş etti

Rivieramm’in haberine göre; geçtiğimiz yıl denizcilik operasyonlarını Atina’ya taşıyan Ciner Denizcilik, dört adet ve her biri 52.000 dwt’lik Çok Büyük Gaz Taşıyıcı (VLGC) siparişi için HD Hyundai ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Ciner’in bu operasyon için 500 milyon oları gözden çıkardığı belirtiliyor.