Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak
Rum yazar Theodoros Theodorou, Nikos Christodoulides'i Türkiye'ye karşı aldığı pozisyon karşısında sert bir dille uyardı.
Güney Kıbrıs’ın en etkili gazetelerinden Politis’in yazarı Theodoros Theodorou, ABD, İsrail, İran savaşı nedeniyle ‘tehdit var’ diye Fransa başta olmak üzere AB ülkelerinden güney Kıbrıs’a destek geldiğine işaret ettiği yazısında, Rum lider Christodulides’e Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güvenmemesi gerektiği uyarısı yaptı ve ‘’Tehdit Türkiye’den gelseydi Macron Kıbrıs'a gelemezdi’ dedi.
Rum yazar, ‘’Dua edelim ki gerekmesin, çünkü gerçek bir Türk tehdidi durumunda dostumuz Emmanuel telefonlara bile cevap vermeyecek. Süper güç Kıbrıs’ın nerede olduğunu unutacak’’ dedi.
Christodulides’in AB gayri resmi toplantısını Türkiye’ye karşı ‘mesaj olarak’ kullandığına dikkat çeken Theodorou, ‘’Christodulides, en sorumsuz Avrupalı lider Macron’la müttefik olarak Türkiye’ye gerekli mesajı gönderdiğini düşündü’’ dedi. Rum yazar şöyle devam etti.
Eğer tehdit Türkiye’den gelseydi kimse Kıbrıs’a gelmezdi. Yunanistan bile sizin(Christodulides) megalomaninizi tatmin etmek için Helenizmi riske atmazdı.
AB’de ne kadar askeri maddeyi etkinleştirirsek etkinleştirelim, ne kadar paragrafı gerekçe gösterirsek gösterelim, kapalı kapılarla karşılaşacağız.
Sayın Başkan; bugün vatanımız için tek tehdit, sizin isabetsiz eylemlerinizdir. Eylemlerinizden, megalomaninizden, retçiliğinizden ve Türkiye’ye takıntınızdan tehlikede olduğumuz için bu tehdit için ne yazık ki (AB’de) etkinleştirebileceğimiz hiçbir madde yok.
KAYNAK: SEFA KARAHASAN
