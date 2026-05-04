  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Survivor'da korkutan anlar! Ünlü şarkıcı kanlar içinde kaldı! Bir zamanlar peynir ekmek gibi satıyordu! Efsane telefon markası geri döndü Ev sahibi ve kiracılar için yeni hesap! Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu İşte Trump’ın gökyüzündeki “uçan sarayı”! Katar’dan gelen 400 milyon dolarlık “sultan” jeti teslim ediliyor: İçi saraydan farksız, her yer altın kaplama Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Fed baskısı sürüyor Yunanistan, Türkiye Arap ülkesi anlaşmasını bozmak için baskıyı artırdı: 'Mutabakata vardık' diyerek duyurdular Gaziantep'i 'süper hücre' vurmuştu: Fatma Şahin'den açıklama geldi! Resmen servet dökecekler! İşte Barış Alper Yılmaz için gözden çıkardıkları dudak uçuklatan rakam
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

Rum yazar Theodoros Theodorou, Nikos Christodoulides'i Türkiye'ye karşı aldığı pozisyon karşısında sert bir dille uyardı.

#1
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

Güney Kıbrıs’ın en etkili gazetelerinden Politis’in yazarı Theodoros Theodorou, ABD, İsrail, İran savaşı nedeniyle ‘tehdit var’ diye Fransa başta olmak üzere AB ülkelerinden güney Kıbrıs’a destek geldiğine işaret ettiği yazısında, Rum lider Christodulides’e Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güvenmemesi gerektiği uyarısı yaptı ve ‘’Tehdit Türkiye’den gelseydi Macron Kıbrıs'a gelemezdi’ dedi.

#2
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

Rum yazar, ‘’Dua edelim ki gerekmesin, çünkü gerçek bir Türk tehdidi durumunda dostumuz Emmanuel telefonlara bile cevap vermeyecek. Süper güç Kıbrıs’ın nerede olduğunu unutacak’’ dedi.

#3
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

Christodulides’in AB gayri resmi toplantısını Türkiye’ye karşı ‘mesaj olarak’ kullandığına dikkat çeken Theodorou, ‘’Christodulides, en sorumsuz Avrupalı lider Macron’la müttefik olarak Türkiye’ye gerekli mesajı gönderdiğini düşündü’’ dedi. Rum yazar şöyle devam etti.

#4
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

Eğer tehdit Türkiye’den gelseydi kimse Kıbrıs’a gelmezdi. Yunanistan bile sizin(Christodulides) megalomaninizi tatmin etmek için Helenizmi riske atmazdı.

#5
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

AB’de ne kadar askeri maddeyi etkinleştirirsek etkinleştirelim, ne kadar paragrafı gerekçe gösterirsek gösterelim, kapalı kapılarla karşılaşacağız.

#6
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

Sayın Başkan; bugün vatanımız için tek tehdit, sizin isabetsiz eylemlerinizdir. Eylemlerinizden, megalomaninizden, retçiliğinizden ve Türkiye’ye takıntınızdan tehlikede olduğumuz için bu tehdit için ne yazık ki (AB’de) etkinleştirebileceğimiz hiçbir madde yok.

#7
Foto - Christodoulides'i ürküten uyarı: Ona güvenme, tehdit Türkiye'den gelirse telefonlarına bile çıkmayacak

KAYNAK: SEFA KARAHASAN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Arslanbeg

En büyük tehdit 200 yıldır millî gelirlerinin çok üzerinde ki devlet borçlarınız. Afrika CFA Fransa bankaların da olmasa Fransa bile batar.
TÜM YORUMLARA GİT
Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!
Gündem

Şok olacaksınız! Türkiye’deki aşırı yağışların nedenini İngiliz vekil açıkladı!

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki ABD radarını vurmasından sonra Türkiye’de yağışlarda gözle görülür bir artış yaşanması birçok y..
İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!
Gündem

İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı!

İstanbul Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada, İBB’ye bağlı İSKİ’nin ihmali gencecik bir mühendisi hayattan kopardı. CHP’nin borazanı S..
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
Dünya

İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu

İran'da yüzlerce kişinin mal varlığına el konuldu. Tahran savcılığı, yaptığı açıklamayla "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla ..
Seküler bağnazlar kudurmuştu! Bakan Çiftçi Abdülhamit Han tablosu hakkında konuştu
Siyaset

Seküler bağnazlar kudurmuştu! Bakan Çiftçi Abdülhamit Han tablosu hakkında konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin odasına astığı Abdülhamit Han tablosu seküler kesimde rahatsızlığa neden olmuştu. Bakan Çiftçi tabloya da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23