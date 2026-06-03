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Yeniakit Publisher
Ünlü teknik adam yükleniyor: Vincenzo Italiano: Beşiktaş'a gelirim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü teknik adam yükleniyor: Vincenzo Italiano: Beşiktaş'a gelirim

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için Vincenzo Italiano ismi öne çıktı. İtalyan teknik adam bugün yapılacak kritik görüşme öncesi siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.

#1
Foto - Ünlü teknik adam yükleniyor: Vincenzo Italiano: Beşiktaş'a gelirim

Beşiktaş, ünlü teknik direktör Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmelerde sonuca çok yaklaştı. Gianluca Di Marzio’nun paylaştığı bilgilere göre, Bologna’dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Italiano için Beşiktaş ilk resmi değerlendirmesini yaptı.

#2
Foto - Ünlü teknik adam yükleniyor: Vincenzo Italiano: Beşiktaş'a gelirim

İtalyan basını, Beşiktaş’ın bu ilgiyi kısa süre içinde somut ve resmi bir teklife dönüştürebileceğini, İtalyan teknik adama Avrupa kupalarında boy gösteren iddialı bir projeyle gideceğini yazdı.

#3
Foto - Ünlü teknik adam yükleniyor: Vincenzo Italiano: Beşiktaş'a gelirim

İtalya futbolunu yakından takip eden gazeteci Dündar Keşaplı da Italiano'nun duruşunu aktardı. - Vincenzo Italiano ile konuştum. Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor! Bugün resmi bir görüşme yapılacak. Italiano, 'Şartlar uyarsa Beşiktaş’a gelirim' dedi ancak şu an için resmi görüşmeyi bekliyor.

#4
Foto - Ünlü teknik adam yükleniyor: Vincenzo Italiano: Beşiktaş'a gelirim

Gelen son bilgilere göre; Beşiktaş'ın Italiano'ya şu ana kadar ilettiği resmi bir teklif bulunmuyor. Ancak siyah-beyazlı yönetimin, İtalyan teknik adamın menajeri ve kendisiyle yarın yapacağı kritik görüşmenin ardından süreci resmiyete dökmesi bekleniyor.

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