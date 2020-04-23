2020-04-23 13:04:03 Bakan Varank açıkladı: Yerli ve milli solunum cihazına talep yağıyor
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği solunum cihazının hikayesini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yurt dışından taleplerin geldiğini belirterek, "Dünyada bu cihazları üreten 5-6 firmadan bazıları ülkemizle irtibata geçti" dedi. Türkiye'de virüs daha sınırlara gelmeden tedbirlerin alındığını belirten Varank, bunların en önemli ayaklarından birinin de ülkede ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin tedariki olduğunu söyledi.