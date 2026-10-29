  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit polis memuruna son görev Fabrika kuruldu: Türk savunma devi Arap ülkesine teknoloji transferi yapacak Uzman isim 5 yıllık araştırma sonuçlarını paylaştı! Buralarda yakında deprem olabilir 8 yılda inanılmaz rakamlar! İstanbul Havalimanı karşıtları havasını aldı Real Madrid’de taşları yerinden oynatacak iddia! Mourinho’nun Arda Güler hesabı belli oldu Azeri komutanın 'Türkiye' sözleri gündem oldu: Ankara onu göndermeseydi başaramazdık Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Gölbaşı Sahil Parkı’nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan ve önerilerini dinleyen Uraloğlu ve Özcan, teşkilat çalışmalarında disiplinin, ahlaki değerlerin ve sorumluluk bilincinin önemini vurguladı. Programda Türkiye’nin ulaştırma ve teknoloji alanındaki yatırımlarına değinen Bakan Uraloğlu, “Bugün sabah Ankara’mızdan Sakarya’da üretilen, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve millî hızlı trenimizle Kırıkkale’ye kadar test sürüşü yapıp geldik. Bunları sizler ve yetiştirdiğiniz evlatlar üretti” dedi.

#1
Foto - Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Sahil Parkı’nda düzenlenen “Gençlik Bakanıyla Buluşuyor” programında gençlerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerin teşkilat çalışmaları, kişisel gelişimleri, manevi değerler ve geleceğe yönelik projeleri konuşuldu. Gençlik kolları üyelerinin sorularını yanıtlayan Özcan, gençlere hem teşkilat hayatında hem de günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

URALOĞLU’NDAN GENÇLERE: “BU BAŞARILAR SİZİN ESERİNİZ”: Programda gençlere hitap eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türkiye’nin ulaştırma ve teknoloji alanındaki yatırımlarına değinerek gençlerin bu başarıların önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yerli ve millî hızlı trenin test sürüşlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Bugün sabah Ankara’mızdan Sakarya’da üretilen, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve millî hızlı trenimizle Kırıkkale’ye kadar test sürüşü yapıp geldik. Bunları sizin yetiştirdiğiniz evlatlar üretti” dedi. Türksat ve savunma sanayisi alanındaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, Türkiye’nin kendi uydusunu üretip uzaya göndermesinin önemini vurguladı. Gençlerin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında elde edilen başarılardan ilham alması gerektiğini belirten Uraloğlu, “’Sen yapamazsın’ diyerek önümüzü kesmeye çalışanlara inat, ‘Biz yaparız, ben yaparım’ özgüvenini kazandık” ifadelerini kullandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek, “Biz sizin geleceğinize ne kadar yol açarsak, o yolları daha da genişleteceğiz. İnşallah bakanımız da destek olacak” dedi.

#3
Foto - Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

ÖZCAN’DAN GENÇLERE: “HER YERDE ÖRNEK OLACAKSINIZ” Gençlerle gerçekleştirilen buluşmada teşkilat çalışmaları, gençlerin geleceği ve yeni proje önerileri üzerine sohbet edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, gençlerin geleceğine katkı sunacak çalışmalar için destek vereceklerini belirterek, “Biz sizin geleceğinize ne kadar yol açarsak, o yolları daha da genişleteceğiz. İnşallah bakanımızdan da bazı taleplerimiz olacak, o da destek olacak” dedi. Gençlik kolları üyelerinin sorularını yanıtlayan Hakan Han Özcan, teşkilat çalışmalarında disiplinin ve düzenli toplantıların önemine dikkat çekti. Özcan, “Bir gencin en önemli şeyi disiplin, zaman yönetimini disiplin. Düzenli toplantılarımız, düzenli teşkilatımız iyi bir koordinasyonu hâsıl edecek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olan gençlerin davranışlarıyla topluma örnek olmaları gerektiğini belirten Özcan, şunları söyledi: “Sizler Tayyip Erdoğan’ın gençleri olarak toplumdan farkınızla her yerde örnek olacaksınız. Herkes sizi öyle görecek: ‘Bunlar Tayyip Erdoğan’ın gençleri, yol arkadaşları.’ Anne babanız dahi sizin değişiminizi görmeli. Bir genç partiye girdikten sonra davranışlarını düzeltiyorsa o zaman bir faydası olmuş diyoruz. Ama bu değişimi anne babanız da görmüyorsa, komşumuz da görmüyorsa, ‘Ya bu çocuğa bir haller oldu’ demiyorsa o zaman boşa gidip gelmiş oluyoruz.”

#4
Foto - Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

“KUR’AN-I KERİM’İ OKUMADAN BİR TEMEL KURMAYA ÇALIŞIYORUZ” Gençlere eğitim, okuma alışkanlığı ve manevi değerler konusunda da tavsiyelerde bulunan Özcan, Kur’an-ı Kerim’in gençlerin hayatındaki önemine vurgu yaptı. “Üniversite okuyoruz, eğitimler alıyoruz. Çok kitap okuyoruz, amenna, güzel. Ama okuduğumuz kitapların hepsinin yazarı ve sahibi insan. Asıl olan kitabımızı, Kur’an-ı Kerim’i okumadan bir temel kurmaya çalışıyoruz” diyen Özcan, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını ve grup konuşmalarını da takip etmesi gerektiğini belirtti. Özcan, “Gençlik teşkilatlarımız olarak bilhassa yoldan bir taş kaldıracağız, bunu davaya yazdıracağız. Hiç unutmayın; üzerinizde ‘Tayyip Erdoğan’ın arkadaşları’ diye bir bakış var. Komşunuz, sınıfınızdaki arkadaşınız, mahalledeki arkadaşlarınız size bakıyor” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

GENÇLERDEN YENİ PROJELER ÜRETMELERİNİ İSTEDİ: Gençlerin hem teşkilata hem de topluma katkı sunacak projeler geliştirmesini isteyen Özcan, gençlerin fikirlerinin yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirilebileceğini söyledi. Özcan, “Gençler olarak ‘Başkanım, biz şöyle bir şey yapsak’ deyip hem vatandaşa hem gençlere faydalı olacak projeler geliştirin. Bazen kuşak farklılığı nedeniyle bazı şeyleri okuyamayabiliyoruz. Sizlerin bize anlatacağı, bizim de birlikte çalışarak çözüme kavuşturacağımız konular var” dedi. Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Özcan, gençlere teşkilatın sahadaki gözü ve kulağı olduklarını hatırlatarak, “Bizim görevimiz belli; iyiliği yayacağız, kötülükten uzak duracağız ve kötülüğün karşısında duracağız. Hepiniz bizim arkamızdaki gözümüz, kulağımızsınız. Bir yerde yanlış gördüysek onu kaldıracağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Öğrenci’ dedikleri militan çıktı
Gündem

‘Öğrenci’ dedikleri militan çıktı

Şuurlu nesiller yetiştirmek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yerli bir müfredat hazırlayan, ÇEDES Protokolü ile öğrencileri manevi..
Sarıgül dosyasından rezalet fışkırıyor! Korumasından sonra 4 liseli öğrenciye daha cinsel saldırı iddiası
Gündem

Sarıgül dosyasından rezalet fışkırıyor! Korumasından sonra 4 liseli öğrenciye daha cinsel saldırı iddiası

YP’nin parti üyeliğini askıya aldığı Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada koruması Beşir Ömer Demir'in 2021'den bu yana cinsel saldırıya ..
Sarıgül fezlekesi Meclis'e gelirse Özgür ile Veli yandı! Yılmaz Özdil nedenini böyle açıkladı
Gündem

Sarıgül fezlekesi Meclis'e gelirse Özgür ile Veli yandı! Yılmaz Özdil nedenini böyle açıkladı

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanacak fezlekenin TBMM gündemine gelmesi halinde sürecin Sarıgül ile sınırlı k..
Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu
Gündem

Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

Yunanistan’ın Directus sitesindeki analizde, Türk-Libya mutabakatının ardından Atina ve Tel Aviv’de büyük bir alarm oluştuğu belirtildi. Tür..
Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Yeni emeklilik modeli ve maaş düzenlemelerine ilişkin heyecanlandıran detaylar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan i..
Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü
Gündem

Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarından birinde bulunan 4 kişinin tamamı öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise ağır..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23