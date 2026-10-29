Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz

ÖZCAN’DAN GENÇLERE: “HER YERDE ÖRNEK OLACAKSINIZ” Gençlerle gerçekleştirilen buluşmada teşkilat çalışmaları, gençlerin geleceği ve yeni proje önerileri üzerine sohbet edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, gençlerin geleceğine katkı sunacak çalışmalar için destek vereceklerini belirterek, “Biz sizin geleceğinize ne kadar yol açarsak, o yolları daha da genişleteceğiz. İnşallah bakanımızdan da bazı taleplerimiz olacak, o da destek olacak” dedi. Gençlik kolları üyelerinin sorularını yanıtlayan Hakan Han Özcan, teşkilat çalışmalarında disiplinin ve düzenli toplantıların önemine dikkat çekti. Özcan, “Bir gencin en önemli şeyi disiplin, zaman yönetimini disiplin. Düzenli toplantılarımız, düzenli teşkilatımız iyi bir koordinasyonu hâsıl edecek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olan gençlerin davranışlarıyla topluma örnek olmaları gerektiğini belirten Özcan, şunları söyledi: “Sizler Tayyip Erdoğan’ın gençleri olarak toplumdan farkınızla her yerde örnek olacaksınız. Herkes sizi öyle görecek: ‘Bunlar Tayyip Erdoğan’ın gençleri, yol arkadaşları.’ Anne babanız dahi sizin değişiminizi görmeli. Bir genç partiye girdikten sonra davranışlarını düzeltiyorsa o zaman bir faydası olmuş diyoruz. Ama bu değişimi anne babanız da görmüyorsa, komşumuz da görmüyorsa, ‘Ya bu çocuğa bir haller oldu’ demiyorsa o zaman boşa gidip gelmiş oluyoruz.”