Bakan Uraloğlu ve Hakan Han Özcan Gölbaşı’nda gençlerle buluştu: Ulaştığımız yerli ve milli başarılar sizin eseriniz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Gölbaşı Sahil Parkı’nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan ve önerilerini dinleyen Uraloğlu ve Özcan, teşkilat çalışmalarında disiplinin, ahlaki değerlerin ve sorumluluk bilincinin önemini vurguladı. Programda Türkiye’nin ulaştırma ve teknoloji alanındaki yatırımlarına değinen Bakan Uraloğlu, “Bugün sabah Ankara’mızdan Sakarya’da üretilen, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve millî hızlı trenimizle Kırıkkale’ye kadar test sürüşü yapıp geldik. Bunları sizler ve yetiştirdiğiniz evlatlar üretti” dedi.