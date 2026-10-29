Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkede düzenlenen eylemlerin görüntülerinin Fransa'nın yurt dışındaki imajını zedelemek isteyenler tarafından ele geçirildiğini, çarpıtıldığını ve abartıldığını iddia etti. Barrot, ABD, İsrail, İran ve Rusya'yı, hayat pahalılığına karşı düzenlenen Sarı Yelekliler görüntülerini manipüle ederek toplumsal huzursuzluğu radikal İslam ve kitlesel göç söylemleriyle köpürtmekle suçladı.