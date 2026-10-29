  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit polis memuruna son görev Fabrika kuruldu: Türk savunma devi Arap ülkesine teknoloji transferi yapacak Uzman isim 5 yıllık araştırma sonuçlarını paylaştı! Buralarda yakında deprem olabilir 8 yılda inanılmaz rakamlar! İstanbul Havalimanı karşıtları havasını aldı Real Madrid’de taşları yerinden oynatacak iddia! Mourinho’nun Arda Güler hesabı belli oldu Azeri komutanın 'Türkiye' sözleri gündem oldu: Ankara onu göndermeseydi başaramazdık Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi
Dünya
12
Yeniakit Publisher
Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkede düzenlenen eylemlerin görüntülerinin Fransa'nın yurt dışındaki imajını zedelemek isteyenler tarafından ele geçirildiğini, çarpıtıldığını ve abartıldığını iddia etti. Barrot, ABD, İsrail, İran ve Rusya'yı, hayat pahalılığına karşı düzenlenen Sarı Yelekliler görüntülerini manipüle ederek toplumsal huzursuzluğu radikal İslam ve kitlesel göç söylemleriyle köpürtmekle suçladı.

#1
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail, ABD, İran ve Rusya kaynaklı yabancı hareketlerin ülkesindeki eylemlerle ilgili görüntüleri ve yaşananları çarpıttığını söyledi.

#2
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Fransız Bakan Barrot, konuk olduğu France 2 kanalında, Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına karşı düzenlediği eylemleri ve İsrail'deki genel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

#3
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Barrot, ülkesinde düzenlenen eylemlerin görüntülerinin Fransa'nın yurt dışındaki imajını zedelemek isteyenler tarafından ele geçirildiğini, çarpıtıldığını ve abartıldığını belirterek, şunları aktardı:

#4
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

"Bu, ABD, bazen İsrail, İran ve Rusya kaynaklı hareketler için söz konusu. Sosyal medyada, gösterileri kitlesel göçe ya da radikal İslam'a bağlayan mesajların çoğaldığını gördük."

#5
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Rakiplerinin ve hasımlarının Fransa'yı zayıflatmak için ülkede yaşanan olayları çarpıtıp, olanlarla ilgili kendi hikayelerini anlattığını savunan Barrot, göç meselesinden bahseden içeriklerin üçte ikisinin yurt dışında hazırlandığını ifade etti.

#6
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Barrot, "Bizim ülkemizde yaşananların nedenlerinin tamamen farklı olduğunu biliyoruz." dedi.

#7
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

İsrail'deki seçimlerin sonucu ne olursa olsun ülkesinin yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğini kaydeden Barrot, İsrail'in güven içinde olması beklentisini de dile getirdi.

#8
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Barrot, İsrail'deki seçime rekor seviyede katılım sağlanmasını, "İsrail halkının söyleyecek bir şeyi vardı." şeklinde yorumladı.

#9
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Arap partilerinin bu seçimde tarihî skorlara ulaştığına değinen Barrot, bu durumun gelecek İsrail hükümetinin alacağı kararlarda büyük etkisi olabileceğine işaret etti.

#10
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Barrot, "Bu bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iki devletli çözümden başka bir çözüm yok." diyerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gaspının ve şiddetin arttığını vurguladı.

#11
Foto - Fransız Bakan’dan manipülasyon iddiası! ‘Sarı Yelekliler’i 4 ülke kışkırtıyor

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 17 ve 24 Ekim'de Fransa genelinde sokağa inmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı
Gündem

Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı

'Sarıgül' soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi
Dünya

Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi

Terör devleti İsrail’de sandık başına giden seçmenleri harekete geçirmek isteyen bebek katili Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon or..
Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması
Gündem

Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumlul..
Beyaz saçlardan patates ile kurtulma yöntemi ne veriyoruz: İşte en çok kullanılan yöntem
Kadın - Aile

Beyaz saçlardan patates ile kurtulma yöntemi ne veriyoruz: İşte en çok kullanılan yöntem

Beyaz saçlar hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaşatıyor. Yapılan yöntemlerin ardından saçlarınız olumsuz etkileniyor..
Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü
Gündem

Günün en acı haberi Çorum'dan! Kimse kurtulamadı: Hurda yığınına dönen araçtaki 4 kişi de öldü

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarından birinde bulunan 4 kişinin tamamı öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise ağır..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23