Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

"BUNUN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ" Başbakan Sanchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kurbanların yakınlarına destek vermekle kalmayıp, bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz." dedi.