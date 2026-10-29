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Dünya
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Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

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Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

İspanya'da iki yüksek hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Kazada 98 kişi yaralanırken, 4 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

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Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

İspanya'da Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a yaralı sayısı da 98’e yükseldi.

#2
Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

İspanya'da dün acı bir kaza yaşandı. Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı tren Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ile Urda şehirleri arasındaki güzergahta çarpıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı.

#3
Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

CAN KAYBI 69'A YÜKSELDİ: Garca-Page, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69’a yükseldiğini açıkladı. Başbakan Sanchez ise yeni kazaların önlenmesi için demiryolu güvenliğinin artırılacağını söyledi.

#4
Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

"BUNUN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ" Başbakan Sanchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kurbanların yakınlarına destek vermekle kalmayıp, bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

#5
Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA: Madrid Kamu Sağlığı Merkezi ise dünden bu yana 98 ağır ve hafif yaralanın tedavi edildiğini bazılarının taburcu edildiğini bildirdi. Merkezin açıklamasına göre 4 yolcu yoğun bakımda tedavi görüyor.

#6
Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

KİMLİK TESPİTİ: Kaza bölgesinden sorumlu Sivil Savunma Biriminden bir sözcü ise kimlik tespitinin hızlıca yapılması için trenlerde yakınları bulanlara bir an önce irtibat merkezlerine giderek DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.

#7
Foto - Tren kazası faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 69’a yükseldi

Öte yandan, İspanya’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların aileleriyle dayanışma amacıyla Avrupa Parlamentosu binaları önünde İspanyol ve Avrupa bayrakları yarıya indirildi.

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