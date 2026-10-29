Azeri komutanın 'Türkiye' sözleri gündem oldu: Ankara onu göndermeseydi başaramazdık
Karabağ Savaşı'nın son günlerde şehit düşen Albay Babek Sametli’nin Türkiye ve Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklama tekrardan gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabağ Savaşı'nın son günlerde şehit düşen Albay Babek Sametli’nin Türkiye ve Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklama tekrardan gündem oldu.
Haber7'de yer alan habere göre, Sametli, Türkiye’nin desteğine ilişkin değerlendirmesinde, “Bayraktar geldi. Bayrakytar gelmeseydi, üstünlüğümüzü koruyamazdık. Saldırıda çok başarısız olacaktık” ifadelerini kullandı.
Sametli, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Düşmandan elde ettiğimiz istihbaratı önemsiz gösteriyorlar. Ne de olsa bu insanlar, Yüce Komutan Ekselanslarının subayları değil mi? Üstünlüğümüzü koruduk ve savaşa hazırız. Ancak kolordu komutanları, ‘Saldırmayın’ diyorlardı. ‘Sadece 140 tankla 140 tanka karşı çıkamazsınız.’ 140 tanka karşı 250 tankla çıkmam gerekirdi”
Savaş alanındaki kuvvet dengelerine ve komuta kademesiyle yaşadığı görüş ayrılıklarına değinen Sametli, şunları söyledi: “Yine de ciddiyetle şöyle diyorlar: ‘Sayıları az gösterin, çünkü şuradaki tugay onları görürse, her tabur Sayılarınız onlarla eşitse nasıl saldırı başlatabilirsiniz?’ diye soracaktır. Komutanımız bunu yapmak istemedi; ona ‘Sen bir korkaksın, sen bir korkaksın’ diyerek suçlamaya başladı. O da şöyle dedi: ‘Ben korkak değilim, ben bir profesyonelim, işimi biliyorum. Eğer taarruza geçeceksem, adamlarımdaki kayıpları en aza indirmek için üç kat üstünlük sağlamam gerekir.’ Ben altı taburla dokuz tabura karşı taarruza geçtim.
Ama olması gereken bu değil. Dokuz tabura karşı en az 18 taburla saldırmalısın. Çünkü geri çekilirsen zayıf görünürsün. Düşman savunma pozisyonunda oturuyor ve 30 savunma mevzisi var. Agdam’daki çatışmalar ve Tovuz olayıyla ilgili açıklamalarda, düşmanın sayısını bize karşı ciddi şekilde az göstermeyi başarıyorlar”
İkinci Karabağ Savaşı’nın gidişatına ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye’nin askeri desteğine özel bir parantez açan Sametli, Türk komutanların katkısına ve Bayraktar’ın sahaya gelişine dikkat çekti. Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan’ın askeri üstünlüğünü korumasında önemli bir etken olduğunu belirten Sametli, bu katkının savaşın sonuçları açısından taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı: “Türkler gelmeseydi… Türkler geldi. Bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Türkiye ne derdi? Bakhtiyar Paşa gidip ‘Erdoğan’ derdi. Erdoğan da ‘Kardeş seni aldatıyorlar durum öyle değil’ derdi. Ondan sonra Bayraktar geldi. Bayraktar gelmeseydi, üstünlüğümüzü koruyamazdık. Saldırıda çok başarısız olacaktık”
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