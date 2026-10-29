Azeri komutanın 'Türkiye' sözleri gündem oldu: Ankara onu göndermeseydi başaramazdık

Savaş alanındaki kuvvet dengelerine ve komuta kademesiyle yaşadığı görüş ayrılıklarına değinen Sametli, şunları söyledi: “Yine de ciddiyetle şöyle diyorlar: ‘Sayıları az gösterin, çünkü şuradaki tugay onları görürse, her tabur Sayılarınız onlarla eşitse nasıl saldırı başlatabilirsiniz?’ diye soracaktır. Komutanımız bunu yapmak istemedi; ona ‘Sen bir korkaksın, sen bir korkaksın’ diyerek suçlamaya başladı. O da şöyle dedi: ‘Ben korkak değilim, ben bir profesyonelim, işimi biliyorum. Eğer taarruza geçeceksem, adamlarımdaki kayıpları en aza indirmek için üç kat üstünlük sağlamam gerekir.’ Ben altı taburla dokuz tabura karşı taarruza geçtim.