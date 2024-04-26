Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Trabzon, Samsun ve çok kıymetlimiz olan Filyos Limanı sürece bağlanacak. Çin'in girişimleri var Pakistan üzerinden. Bir alternatif de Karaçi'den Kalkınma Yolu Projesi ile devamı söz konusu. Çin'in Singapur istikametinden planladığı koridorlar var. Ovaköy, Habur'un batısıdır. Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Karaman, Ulukışla, Konya'ya gelecek. Orada bir hat var, yeniden yapacağız. Bunlar tamamen demiryoludur. Hizmete açık olanlar var, yapımı devam edenler var, ihale aşamasında olanlar var. Yenice ile Ulukışla arasındaki yerin ihalesini yapacağız. Sınıra kadar Çerkezköy ile Kapıkule arasında yapımı devam edenler var. Ankara-İzmir yapımı devam ediyor. Kırıkkale ile Çorum'un ihalesini bir en evvel yapacağız. Bizim eksik olan 1. derecede ihalesini yapacağız yaklaşık 320 km. Ovaköy ile Şanlıurfa arasındaki yer. Nusaybin'den geçen hattı ilk etapta devreye alabiliriz. Irak'la beraber aynı süreçle başlarsak eşgüdüm halinde bitirmiş oluruz.