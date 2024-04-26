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Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

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Ekonomi
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Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

2024-04-26 21:05:43
Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme dair konulara ilişkin yaptığı açıklamalada Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı.

#1
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Canlı yayında soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını açıkladı. İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

#2
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Mutlaka güvenlik ve emniyetin sürdürebilir olması için arkasında kalkınmaya, gelişmeye, istihdama yönelik projeler olması gerekir. Tam da burada Irak'taki Kalkınma Yolu ile ilgili bu süreci yaşıyoruz. Son 1 yılda deprem sıkıntısını da atlattıktan sonra daha çok gündemimize oturan bir proje oldu. Irak'a ziyaretimiz oldu. Iraklı meslektaşımı Türkiye'de ağırladım. BAE ve Katar bakanlarıyla gerek yüzyüze gerek telefonla görüşmeler yaptım. Son birkaç aydır neredeyse ya bizi heyetimiz orada ya da onların heyeti burada. 4 ülkenin imzalaması noktasında son haftanın gayretleriyle gelinen süreç. Irak'ta uzun süredir yakın görüşmeleri sürdürdük. 4'lü ve 2'li anlaşmaları imzalamış olduk. Demir yolu projesinde 1200 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz. Otoyol olacak. Bunlar eş güdümlü halinde olması gereken. Enerji nakil hatları ve iletişim hatlarını beraber planlıyoruz. Ortadoğu, Asya, Afrika'da dünya ticaretinin önemli bölümünün döndüğü, taşındığı noktadayız biz. Orta koridor, kalkınma yolu, Basra Körfezi. Burada halihazırda inşaatı devam eden dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi Fav Limanı. İlgili arkadaşlarımız limanı ziyaret ettiler. Ben de ilk fırsatta gideceğim. Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye sınırına kadar yaklaşık 1200 kilometre. Bizim ülkemizdeki yaklaşık 320 kilometrelik bölüm.

#3
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Bir şeyin güvenliğini almışsanız, orada yapabileceğiniz her şeyi yapmak doğru olur. Basra Körfezi veya bu bölgeden alınan Irak, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan. Kuveyt'ten gelecek yük, demiryoluyla Londra'ya kadar gitme imkanına sahip olacak. Akdeniz, Karadeniz, Ege denizine ülkemiz üzerindeki karayolu ve demiryollarıyla o bağlantıyı sağlamış olacağız. Türkiye'nin politikası hep kazan kazan üzerine olmuştur. Bunun net örneklerini Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde görüyoruz. Bizim için olduğu kadar muhataplarımız için de kıymetli. Her halükarda yeni kapasiteler, yollar lazım. Bunların da en uygun olanları mutlaka daha cazip hale geliyor. Taşınan güzergâhlardan yük almaya gerek yok; artana talip olur da alırsanız o size yetecektir.

#4
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Belki 4-5 yıldır tartışılan güzergah, ete kemiğe büründürülmesi 2-3 yıl hikayedir. Fav Limanı'nın yapılmaya başlanması süreci tetikleyen argümanlar oldu. En kıymetlisi Irak'ın Türkiye'ye ve bu projelere bakışı. Başbakan Sudani 'makinaları getirdiyseniz başlayalım' modunda. Hem Irak hem Türkiye'de karşılıklı ofisler açma kararı aldık. Bunun finansman noktasını nasıl yürüteceğimiz konusu. Uluslararası finansman kuruluşlarından kredi temini ile ilgili bir yapı konusunda prensipte anlaştık. Bu işi dünyada bizden daha hızlı yapacak ülke yok. Bu çok net. Bizi projeye dahil, müdahil olmamız, mutlaka bu işlerin Türk firmaları tarafından yapılması konusunda bir irade ortaya koyduk. Elbette Irak'ta da ortaklar bu işin içinde olacak.

#5
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Vananın ya da şartelin başında olursunuz bunları tekamül ettirince. Şimdi oradaki sıkıntılardan neler yaşadığımızı görüyoruz. Uluslararası bir geçiş güzergâhı olacak. Bu sadece ulaşım, iletişim projesi değil bu. İstanbul-İzmir Otoyolu'nu açtık, seyahati 3,5 saate düşürdük. Bu güzel hedef. Yeterli mi? Asla değil. 12 tane organize sanayi güzergâhı üzerine kuruldu. Orası bir üretim üssü haline geldi. Kalkınma yolu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu bizim istihdamımıza, üretimimize katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin bu işten kazanımına gelince... Öncelikle ülkemiz bir ticaret geçiş noktası olacak. Taşımacılıktan lojistik merkezi olacak. Birçok üretim tesisi Türkiye'de kurulacak. Hammadde gelecek Türkiye'de işlenecek. Buradan Avrupa'ya satılacak.

#6
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

En kıymetlisi stratejik konumdayız zaten, bu konumumuzu çok daha güçlendirecek, güvenliğimize katkı sağlayacaktır. Türkiye varsa endişe duymuyoruz diyorlar ortaklarımız. Zaten Irak'ta iyiye gidiş var. Bu proje de ona katkı sağlayacaktır. Uzakdoğu'yu odak olarak alırsak orada ciddi üretim merkezi halen Çin. Dün Kazakistan heyeti vardı. Onların Çin'le üretim noktasında ciddi işbirliğinde olduklarını biliyoruz. Doğu Batı ekseninde ticaret hacmi artacak, bunu Kuzey Güney de destekleyecektir. Rusya'nın üzerinden geçen Kuzey koridoru var. Ukrayna savaşı, iklim şartları yüzünden çok istenen seviyede değil. Güney koridorundan Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'den geçen bir güzergah var. Artık Ümit Burnu'ndan bazı gemilerin dolaştığını biliyoruz. Şu anda Güney koridorundan 35 günde bir mal Londra'ya gidiyor. Ümit Burnu'ndan 45 gün. 10 artıyor. Otomatikman yüzde 35 maliyet artıyor. Sigorta maliyetleri çok ciddi şekilde artmış durumda. Uluslararası sigorta acenteleri bu gemileri sigorta etmelerinden imtina ediyor.

#7
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Biz bugün Kalkınma Yolu Projesi'ni bitirmiş olsaydık tadından yenmezdi tabirini kullanabilirim. Hedeflerimiz 2030'lara doğru bitirmek. Burada mevcut demiryolu hattı var. Oradan da başlamamız mümkün olabilecektir. İlk etapta 8 milyar, 15 ve 20 milyar dolara çıkacak bir maliyet söz konusudur. Bitirdiğimizde tam kapasitesine ulaşmış olacak. Burada orta koridorumuz çok çok kıymetli. İran üzerinden Hazar Denizi'ne bir demiryolu hattı var. Rusya'nın kuzeyine kadar giden. Burada üç deniz girişimi var. Adriyatik, Karadeniz ve yukarıdaki Baltık Denizi. Bizim bir orta koridorumuz var. Türkiye sınırına kadar da denilebilir. Halihazırda buradan ötesiyle ilgili geliştirilecek olan güzergah var. Biz Kalkınma Yolu Projesi'ni buna adapte etmiş olacağız. Avrupa'nın her tarafına gidebilecek. Bizim Eskişehir civarında birleşecek ve tüm ülkeye yayılıp, esas itibariyle Avrupa'ya gidecek. Ovaköy'den girecek, Nusaybin, Şanlıurfa, Gaziantep. Kilis'te Polateli var. Hatay'da Amanoslar'ı geçecek İskenderun Körfezi Hassa bölümüne bağlanacak. Mersin, Konya ve bütün bölgelerde olacak. Karadeniz bölgesinde Samsun'la bütün Karadeniz'i Trabzon dahil bağlamış olacağız.

#8
Foto - Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylarını paylaştı

Trabzon, Samsun ve çok kıymetlimiz olan Filyos Limanı sürece bağlanacak. Çin'in girişimleri var Pakistan üzerinden. Bir alternatif de Karaçi'den Kalkınma Yolu Projesi ile devamı söz konusu. Çin'in Singapur istikametinden planladığı koridorlar var. Ovaköy, Habur'un batısıdır. Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Karaman, Ulukışla, Konya'ya gelecek. Orada bir hat var, yeniden yapacağız. Bunlar tamamen demiryoludur. Hizmete açık olanlar var, yapımı devam edenler var, ihale aşamasında olanlar var. Yenice ile Ulukışla arasındaki yerin ihalesini yapacağız. Sınıra kadar Çerkezköy ile Kapıkule arasında yapımı devam edenler var. Ankara-İzmir yapımı devam ediyor. Kırıkkale ile Çorum'un ihalesini bir en evvel yapacağız. Bizim eksik olan 1. derecede ihalesini yapacağız yaklaşık 320 km. Ovaköy ile Şanlıurfa arasındaki yer. Nusaybin'den geçen hattı ilk etapta devreye alabiliriz. Irak'la beraber aynı süreçle başlarsak eşgüdüm halinde bitirmiş oluruz.

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