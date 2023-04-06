Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Soylu, ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Afetzedelerle birlikte oruç açan Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki köylerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner verileceğini söyledi. Gelecek nesillere daha güvenli şehirler teslim edeceklerini ifade eden Bakan Soylu, afetzedelerin bir yılda kalıcı konutlara geçeceklerini kaydetti. Bakan Soylu, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her birimize söylediği bir şey var. Bir, 'Biz sizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar yanınızdayız.' Allah nasip ederse. İki, 'İşi önümüze aldık.' Burada kalıcı konutlar temeli atıldı. Allah nasip edecek bir yıl içerisinde bu kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmiyor. Göreceksiniz Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta, Afşin'de, Elbistan'da, Göksun'da, Türkeli'de, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da eskisinden daha güçlü olacağız" dedi.