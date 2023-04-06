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Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

2023-04-06 00:50:18
Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde afetzedelerle birlikte iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan söylüyorum, deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı yıkık yıkılmış, bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz" dedi.

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Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Soylu, ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Afetzedelerle birlikte oruç açan Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki köylerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner verileceğini söyledi. Gelecek nesillere daha güvenli şehirler teslim edeceklerini ifade eden Bakan Soylu, afetzedelerin bir yılda kalıcı konutlara geçeceklerini kaydetti. Bakan Soylu, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her birimize söylediği bir şey var. Bir, 'Biz sizi yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar yanınızdayız.' Allah nasip ederse. İki, 'İşi önümüze aldık.' Burada kalıcı konutlar temeli atıldı. Allah nasip edecek bir yıl içerisinde bu kalıcı konutlara geçilecek. Ama sadece o yetmiyor. Göreceksiniz Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta, Afşin'de, Elbistan'da, Göksun'da, Türkeli'de, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da eskisinden daha güçlü olacağız" dedi.

#2
Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Gelecek nesillere daha güvenli bir şehir teslim edeceklerini belirten Soylu, "Eskisinden daha güvenli olacak. Eskisinden daha dirençli olacak. Sadece konut yapmayacağız! Okulundan hastanesine kadar, oyun alanından parkına kadar, kültüründen sanatına kadar. Bize bırakılan mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe atılacak adımı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda 2 milyon vatandaşa iftar sofrası kurulduğunu anlatan Bakan Soylu, "Ramazandayız, böyle binlerce iftar sofrası kuruldu bu ülkede. Sadece AFAD'ın Kızılay'ın koordinasyonunda, aynı zamanda bağışçılarımızla birlikte 2 milyon hemşerimize iftar saatinde iftar veriyoruz. 650 binin üzerinde çadır kuruldu 660 bin. 2 milyon 650 bin kişi çadırlarda kalıyor. 51 bin konteyner sayısını aştı bir ay sonra konteyner sayısı 100 bini aşmış olacak" diye konuştu.

#4
Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği sözleri yerine getirdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Van'da deprem oldu oradan ayrılmadı oradaki insanlarımızı sıcak yuvasına sokana kadar. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem oldu bir yılda o konutların önemli bir bölümünü teslim etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarında vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Konutlarını da yaptık. Şimdi de köylerde köy konutları yapılacak. Şehirlerde şehir evleri yapılacak. Milletimiz sıcak ve güvenli yuvaya başını sokacak" değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Soylu, "Enkazların kaldırılması devam ediyor. Şuanda Pazarcık'ın şehir içerisindeki enkazlar bitti diyebiliriz. Hem acil yıkılacaklar hem de aynı zamanda enkaz olanlar kaldırıldı. Köyleriyle beraber yüzde 85'i tamamlandı. 10 gün içerisinde birinci etabı bitiriyoruz. Yani neyi bitiriyoruz? Hem acil yıkılacakları hem de enkazları kaldırmış olacağız. Ondan sonra ağır hasarlıları yıkacağız" dedi.

#6
Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Bakan Soylu, köylerde de afetzedelere konteyner verileceğini ifade ederek, "Burada nasıl konteyner kentler oluşturduysak çadır kentler oluşturduysak sağ olsun Kırıkkale Valimizde aynı şekilde köylerde de yaptı. Buradan söylüyorum, deprem bölgesindeki köylere ağır hasarlı, orta hasarlı yıkık yıkılmış, bütün bunların tamamına konteyner vereceğiz. Evlerinin yanına" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

İftar programının ardından Bakan Soylu, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Pazarcık koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan bilgiler aldı. Bakan Soylu, daha sonra AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyet ile birlikte Türk Obası Çadır Kentinde yaşayan afetzede vatandaşlara misafir oldu.

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Foto - Bakan Soylu, depremin merkezinden duyurdu

Büyük otağ çadırını da ziyaret eden Soylu, 9 yaşındaki Beyzanur Aktar'ın ezbere söylediği "Bayrak" şiirini dinledi. Bakan Soylu, Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan kütüphanede de çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların ilçede okulların açılması isteğine de bayramdan sonrasına işaret etti.

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