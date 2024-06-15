Bakan Özhaseki: “Sorunlarımız elbette var ama çözecek güç de Cumhur İttifakı'ndaki birlikte var”

Sene 1975 neredeyse 50 sene geçmiş aradan. O günlerde başlayan bu bela zaman içerisinde öyle şımarık bir hale getirdi ki onları öz yönetim ilan ettik gibi, daha sonra “Biz de Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulanmasını istiyoruz” diyerek paçavralarını bayrak gibi çekip sonra da neye güveniyorlarsa belki de 10 bin kilometre ötedeki ülkede bulunan conilere güvenerek çukurların arkasında eylem başlatıp “Biz burada federatif bir yapı istiyoruz, öz yönetim ilan ettik” gibi saçma sapan bir yere doğru geldiler” dedi. “Oyunları bozan bir ülkeyiz” Türkiye'nin artık üzerinde oyunlar oynanan değil, oyunları bozan bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Sadece bu değil ki. İŞİD diye bir başka bela var. FETÖ diye bir başka belayı başımıza bela ettiler. DHKP-C diye başka bir bela var, intikamcı bir örgüt ama şunu hepimiz bilelim; bunların besleyenleri aynı. Bunlara lojistik destek sağlayanlar aynı. İstihbarat sağlayanlar aynı, amaçları da aynı. Bunları söylemeye devam edeceğiz biz çünkü bu vatanın asli sahipleri bizleriz. Huzurla yaşamak istiyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunlar nereye gittiler de değişiklik götürdüler, iyilik götürdüler? Bu coniler nereye vardılar da insan haklarını geliştirdiler, demokrasiyi geliştirdiler. Her gittikleri yere bela, kan ve şer götürdüler. Bizim bizden başka dostumuz yok ki zaten. Biz güçlü olmak zorundayız. Elhamdülillah çalışıyoruz, güçleniyoruz da. Bir taraftan Türkiye büyüyor hiç endişe etmeyin. İhracatımız artıyor dikkat ederseniz. Savunma sanayide 75 milyar dolarlık proje var. Kendi silahlarımızı üretiyoruz, kendi hakkımızı koruyoruz. Üzerinde oyun oynanan bir ülke değiliz. Oyunları bozan bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı. “Sorunları çözecek güç Cumhur İttifakı birliğinde var” Bakan Özhaseki, sorunların olduğunu ama çözecek gücün de Cumhur İttifakı'ndaki birliktelikte olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Önemli olan birliğimiz, dirliğimiz, kendi aramızdaki muhabbet. Geleceğe doğru hep bir ülkü birliği içince olmamız. Bu ülkeyi sevmemiz ve bayrağa aşık olmamız. Sorunlarımız yok mu? elbette var ama hangi dönemde olmadı ki. O sorunları da çözebilecek güç ve irade emin olun Cumhurbaşkanımızda var, Cumhur İttifakı'nda var ve oradaki birlikte var. Hep birlikte dua edelim, Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la değerli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dirlik düzenlik versin, uzun ömürler versin. Onların bu ülkeyi seven, bu ülke için fedakarlık eden ve bu ülkede bayrağı, ezanı baş üstünde tutan anlayışlarıyla, basit çıkar hesaplarının dışındaki tavırlarıyla inşallah bizler önümüzdeki günlerde çok daha iyi yerlere doğru geleceğiz.” Konuşmaların ardından teşkilatla bayramlaşılarak program sona erdi.