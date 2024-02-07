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Ekonomi
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Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! "Haziran ayında başlayacak" deyip bombayı patlattı

2024-02-07 15:27:25
Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları ile bir araya geldi. İzlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizen Şimşek, "Ana hedefimiz fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten ve makro finansal istikrardan bahsedilemez." dedi. Konuşmasında enflasyonla mücadelenin de altını çizen Şimşek, Haziran ayı itibarıyla enflasyonda düşüş olacağını ifade etti.

#1
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! "Haziran ayında başlayacak" deyip bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Manisa iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Şimşek, izlenen mali politikalar ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Toplantı, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

#2
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! "Haziran ayında başlayacak" deyip bombayı patlattı

Bakan Şimşek, konuşmasında Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomik politikalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle enflasyonla mücadelenin altını çizen Şimşek, "Haziran ayıyla birlikte enflasyonda düşüş yaşayacağız" dedi ve ekledi: "Ana hedefimiz fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten ve makro finansal istikrardan bahsedilemez."

#3
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! "Haziran ayında başlayacak" deyip bombayı patlattı

Bakan Şimşek, toplantıda ayrıca, Türkiye'nin ekonomik kazanımlarını ve kısa vadede ekonominin dış dünyada aldığı yolu anlattı. İzlenen politikaların ekonomik açıdan ülkeyi daha yukarıya taşıyacağını belirterek, fiyat istikrarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bakan, "Fiyat istikrarını sağlayamazsak, nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayiden bahsedemeyiz" ifadelerini kullanarak, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön şartı olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! "Haziran ayında başlayacak" deyip bombayı patlattı

Toplantının sonunda Bakan Şimşek, iş dünyasından gelen talep ve sorunları dinleyerek, ekonominin ve iş dünyasının karşılaştığı zorluklara çözüm bulma konusundaki kararlılığını ifade etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da, Türkiye'nin ve Manisa'nın ekonomideki yerine dair bilgiler vererek, Manisa'nın ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumuna değinerek, ülkenin ve Manisa'nın potansiyelinden bahsetti.

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