Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları ile bir araya geldi. İzlenen doğru politikalar ile ekonomik açıdan daha yukarıya çıkılacağının altını çizen Şimşek, "Ana hedefimiz fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten ve makro finansal istikrardan bahsedilemez." dedi. Konuşmasında enflasyonla mücadelenin de altını çizen Şimşek, Haziran ayı itibarıyla enflasyonda düşüş olacağını ifade etti.