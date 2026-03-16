Bakan Kurum Hatay’daki Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentini paylaştı: Hatay’ın her bir köşesine ektiğimiz umut yeşerdi

BURADA KOCAMAN BİR ŞEHİR OLUŞTURDULAR: Görüntülerde yer alan Necla Düşmez, evlerinin hayal ettiklerinden daha güzel olduğunu belirterek, “Bir senede bitirdiler. Bayağı emek vermişler evlere. Kocaman bir şehir oluşturdular burada. Boş yer kalmadı her yeri köy evi yaptılar. Evler sağlam. Deprem korkumuz var ama devlet o kadar sağlam yapmış ki artık sıkıntımız yok” dedi. Ev sahibi Firdevs Çınar ise anahtarı teslim aldıkları andaki mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi: Bize kilitleri verdiler, açtık. Öyle bir sevindik. Ancak bu kadar yani. Çok güzel yapmışlar. Gece kalkıyorum, yürüyorum, bakıyorum evlere. Ne de yalan söyleyeyim bu evin benim olduğuna hala inanamıyorum. Turp ektik, maydanoz ektik. Tere ektik. Her şeyi, her şeyi ektik. Portakal ağacı, elma ağacı, zeytin ağacı her şeyi ektik. Gelen hayret ediyor evlere. Misafirler geliyor. Akrabalar da çok seviniyorlar. ‘Helal olsun hükümetimize. Bize böyle keşke bir yer nasip olsa’ diyorlar. Eline sağlık. Kocaman bir şehir kurmuşlar.