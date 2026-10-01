Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu: Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım

Müze Mağazaları da Dönüşüme Dahil Edilecek Dijital dönüşüm süreci yalnızca giriş ve biletleme sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve diğer ziyaretçi hizmetleri de yeni yapı kapsamında ele alınacak. Müze mağazalarında geleneksel Türk el sanatlarından Türk kahvesi ve lokumuna, Türk halıcılığından geleneksel süsleme sanatlarına kadar Türkiye’nin kültürel değerlerini yansıtan ürünlere yer verilecek. Bakanlık tarafından belgelendirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar ile geleneksel el sanatları ustalarından temin edilecek ürünlerin yurt dışı satışlarının da yaygınlaştırılması hedefleniyor. T.C. Kimlik Kartları Müzekart Olarak Kullanılacak Yeni sistemle birlikte kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kullanım süresi sona eren kartlarda ise T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek. Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecek. Çalışmalar 2026 Sonunda Tamamlanacak Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “Müze ve ören yerlerimizde hayata geçireceğimiz dijital dönüşüm çalışmalarının geldiği aşamayı Türk Telekom heyetiyle Bakanlığımızda değerlendirdik. Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan projenin uygulama takvimi ve bundan sonraki adımları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yerli ve millî altyapıyla hayata geçireceğimiz yeni sistemle akıllı biletlemeden dijital ziyaretçi yönetimine, veri güvenliğinden yeni nesil müzecilik uygulamalarına kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşüm sağlayacağız. 2026 yılı sonuna kadar tamamlayacağımız çalışmalarla kültürel mirasımızı teknolojinin imkânlarıyla buluşturacak, ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve nitelikli bir deneyim sunacağız.”