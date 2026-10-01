Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu: Müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm için geri sayım

216 Müze ve Ören Yerinde Bütünleşik Dijital Yapı Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan projeyle gişe operasyonlarından ziyaretçi hizmetlerine, veri güvenliğinden müze mağazalarına kadar uzanan bütünleşik bir dijital yapı kurulacak. Yerli ve millî altyapıyla hayata geçirilecek yeni sistem kapsamında akıllı biletleme, çok kanallı dijital ödeme, yapay zekâ destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, sesli rehber, dijital arşivleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları devreye alınacak. Fiber altyapı, yaygın kablosuz internet sistemleri ve 5G entegrasyonuyla ziyaretçilere daha hızlı, güvenli ve nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor. Kültürel mirasa ilişkin stratejik veriler ise ülke sınırları içerisindeki yerli ve millî altyapılarda korunacak.