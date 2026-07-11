Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

NET MESAJ: ÜNLÜ ÜNSÜZ AYRIMI YAPMIYORUZ Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz. Bu mücadelenin kazanılması için toplumun gayret etmesi gerekiyor. Ailelere de görev düşüyor. Avrupa uyuşturucu raporundan da bahsetmek gerekiyor. Tüm dünyanın meselesi. 21 Avrupa ülkesi ve Türkiye var. 8 Avrupa ülkesi rakamlarını paylaşmıyor. Bir milyon nüfus başına düşen rakamları da vermişler. Türkiye 18. sırada. Arzın ve talebin engellenmesi önemli. Arz noktası önemli ölçüde baskılandı. Türkiye hedef ülke olmaktan çıktı. Suriye'nin rakamı bizim tam 10 katımız.