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Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

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Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında uyuşturucu bataklığını kurutmaya yönelik yürütülen amansız mücadeleye dair çok sert ve net mesajlar verdi.

#1
Foto - Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

Organize suç örgütlerine ve uyuşturucu şebekelerine karşı yürütülen operasyonların bilançosunu açıklayan Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, "Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz, kim olursa olsun paketliyoruz" dedi.

#2
Foto - Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkacak" dedi. Bakan Çiftçi, uyuşturucu operasyonları ile ilgili ise şunları söyledi: Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz.

#3
Foto - Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

Uyuşturucu ağırlıklı olarak haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik.

#4
Foto - Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

Sürekli operasyon düzenliyoruz. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Arzı engellemek için. Talebinde önlenmesi lazım. Bataklığı kurutacağız. Beka meselesi uyuşturucu ile mücadele.

#5
Foto - Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

Uyuşturucu terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor, geleceğimizi karartıyor. Biz bu konu ile kararlıyız. Üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ailelerde de bu konuda destek istiyoruz. Hap ucuz ve erişimi kolay diye talep çok. Aileler çocuklarını kontrol etsin takip etsin, kimlerle arkadaşlık ediyorlar.

#6
Foto - Bakan Çiftçi’den uyuşturucu bataklığı mesajı! Ünlü de olsa ünsüz de olsa paketleniyor

NET MESAJ: ÜNLÜ ÜNSÜZ AYRIMI YAPMIYORUZ Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz. Bu mücadelenin kazanılması için toplumun gayret etmesi gerekiyor. Ailelere de görev düşüyor. Avrupa uyuşturucu raporundan da bahsetmek gerekiyor. Tüm dünyanın meselesi. 21 Avrupa ülkesi ve Türkiye var. 8 Avrupa ülkesi rakamlarını paylaşmıyor. Bir milyon nüfus başına düşen rakamları da vermişler. Türkiye 18. sırada. Arzın ve talebin engellenmesi önemli. Arz noktası önemli ölçüde baskılandı. Türkiye hedef ülke olmaktan çıktı. Suriye'nin rakamı bizim tam 10 katımız.

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