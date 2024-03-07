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Yaşam
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Baharın güzelliği nevruz çiçekleri mest etti

2024-03-07 16:00:11
Baharın güzelliği nevruz çiçekleri mest etti

Malatya'daki Beydağı eteklerinde nevruz çiçekleri açtı.

#1
Foto - Baharın güzelliği nevruz çiçekleri mest etti

Yeşilyurt ilçesindeki Konak Mahallesi'nde, Beydağı eteklerinde doğaseverler ve doğa gözlemcileri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla nevruz çiçeğini fotoğrafladı.

#2
Foto - Baharın güzelliği nevruz çiçekleri mest etti

Nevruzu fotoğraflayan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hüseyin Nebi Sağman, baharın insan ruhuna bir diriliş coşkusu verdiğini ifade ederek, buna herkesin şahit olması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Baharın güzelliği nevruz çiçekleri mest etti

Sağman, doğanın kendini her bahar yenilemesi gibi insanın da bu güzelliklere şahit olunca bedenen ve ruhen yenilendiğini dile getirdi. Sağman, beyaz, sarı ve mor renklerdeki nevruz çiçeklerinin bu bölgede görülebildiğini belirtti.

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