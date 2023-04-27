Baharda şikayetler arttı! İşte, uykusuzluğa en iyi gelen ilaç

Kaliteli bir uyku için öncelikle yatak odası dışında uyumamaya gayret gösterilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Levent Gül, önerilerini şöyle sıraladı: “Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilmektedir. İdeal oda sıcaklığı olan 21-22 derece sağlanmalıdır. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunmamalıdır. Yatak odasının ışık ve ses izolasyonuna dikkat edilmelidir. Yatak odasında ışık olmamalıdır. Uykuda salgılanan ‘melatonin’ sadece karanlıkta aktive olmaktadır. Bu alınım, gündüz ışık gördüğümüz vakit salınan ‘seratonin’ dengesi için de çok önemlidir. Uyku için yatağa yatmadan önce diş fırçalamak veya tuvalet ihtiyacı gibi hazırlıklar bitirilmelidir. Yatmaya 2 saat kala herhangi bir besin tüketilmemelidir. Özellikle çay- kahve gibi uyarıcılardan uzak durmak önemlidir. Uykuyu getirmesi için tüketilen süt, diğer yiyecek ve içecekler reflüyü tetikleyebilir. Haftada en az 3 gün spor yapılmalıdır. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin akşam sporu yapması faydalı olabilmektedir. Hafta sonu dâhil aynı saatte yatılıp, aynı saatte kalkılmasına dikkat edilmelidir. Yatağa yatılmasına rağmen yarım saat 45 dakika uyunamadığı takdirde yataktan çıkılmalıdır. Farklı bir odada kitap okunarak tekrar yatılması olumlu sonuçlar vermektedir.”