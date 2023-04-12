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Yaşam
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Bahar geldi bu göldeki buz erimedi!

2023-04-12 16:40:47
Bahar geldi bu göldeki buz erimedi!

Ağrı’da bulunan Hayrangöl'ün üzerini kaplayan buz tabakası, bahar mevsiminin gelmesine rağmen erimedi.

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Foto - Bahar geldi bu göldeki buz erimedi!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlayan Hayrangöl'ün buz tabakası ilkbaharda da erimedi. İlçeye yaklaşık 37 kilometre uzaktaki yüksek rakımlı dağlar arasında bulunan göl, yılın her mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.

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Foto - Bahar geldi bu göldeki buz erimedi!

Mirgemir Dağları bölgesinde yer alan, çevresinde yaban hayvanlarının da bulunduğu göl, az sayıda kişi tarafından biliniyor.

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Foto - Bahar geldi bu göldeki buz erimedi!

Baharın ikinci ayı nisanın ortasında da yüzeyindeki buzları çözülmeyen göl, yazın ise çevresinde açan çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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