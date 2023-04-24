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Spor
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Babasının yolunu takip etti! Rüştü Reçber'in oğlu QPR'a imza attı

2023-04-24 11:36:23
Babasının yolunu takip etti! Rüştü Reçber'in oğlu QPR'a imza attı

Uzun yıllar Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı kalesini koruyan Rüştü Reçber'in oğlu Burak, İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a transfer oldu.

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Foto - Babasının yolunu takip etti! Rüştü Reçber'in oğlu QPR'a imza attı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiltere kulüplerinden Queens Park Rangers'ın 16 yaş takımı ile tam burslu olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. A Milli Takım'ın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerlemeye devam ediyor. Burak, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers ile akademik olarak tam burslu şekilde 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reçber'i, babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber de imza töreninde yalnız bırakmadı. Forvet bölgesinde oynayan Burak Reçber, küçük yaşlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe alt yapısında forma giymişti.

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Foto - Babasının yolunu takip etti! Rüştü Reçber'in oğlu QPR'a imza attı

Burak Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.

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