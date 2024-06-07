Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

Mourinho ya da o tarz bir isim çalıştığınız dönemde gelemez miydi? Biz o ara hep mahkemelerle uğraştık. Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal getirdik. Ersun Yanal'la şampiyon olduk ama yanlış yaptı gönderdik. Mourinho çalışıyordu ama o tarz birini getirmemiz gerekirdi. Hatalar yaptılar, Fenerbahçe başarıya ulaşamadı. Değerli bir hoca getirilse Fenerbahçe başarılı olurdu. 250 milyon Euro'ya yakın masraf yaptılar hiç söylemiyor, hep kaçıyor. 60'a yakın transfer yaptı 5'i değerli çoğu ortada yok. 4 milyon Euro bonservis ödendi, gitti. Sportif direktörünüz olacak mı? İsim belli mi? Biz Mourinho ile konuştuğumuzda 'Bize kiminle çalışmak istersen söylersin biz de ona göre yola devam ederiz' dedik. 'Branco ile çalışmayız' gibi bir düşüncemiz yok. Hoca onu istiyorsa biz Branco ile yolumuza devam ederiz.