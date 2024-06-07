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Spor
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Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

2024-06-07 07:25:24
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”

Fenerbahçe, 99 puanla ikinci sırada tamamladığı 2023-2024 sezonunun ardından başkanlık seçimine hazırlanıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek olan seçim, büyük bir merakla bekleniyor. Hafta sonunda gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Ali Koç için olay ifadeler kullanan Yıldırım, Mourinho olmasaydı Ali Koç'un getireceği hocayı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

"KULÜBÜN İTİBARI İÇİN GERİ DÖNDÜK" Sayın Başkan, uzun bir aradan sonra geri dönüyorsunuz ve taraftarın hâlâ büyük bir ilgisi var. 12. adam sizden şampiyonluk beklediğini 'Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ortaya koyuyor. Siz Fenerbahçe taraftarına ne vadediyorsunuz?

#2
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Onlara her zaman saygı duyduk. 3 Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda her zaman arkamızda oldular. 2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon olduk. Denizli'de hazin bir şekilde kaybettik. O zaman da arkamızda durdular. 2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin' deyince tribünlerde bazı olumsuz hareketler oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3 penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa ve aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen gelip aday olmaları üzücüdür. Camiaya saygılılarsa aday olmamaları gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.

#3
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu propaganda yapmakla suçladı ve başkan olursa çalışmayacağını söyledi. Yorumunuz nedir?

#4
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Her zaman konuşmalarında 'demokrasi' diyorlar. Şekip bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi. Ama ona göre Şekip Bey benim lehime çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhattap bulamadıkları için gidip Şekip beyle görüşüp dertlerini anlatıyorlar. Şekip beyin insanları bize yönlendirme gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa adaylıktan çekilsin. Şekip Bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz. O zaman demokrasi ne olacak?

#5
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Kongre öncesi mesajınız nedir? Kongre üyelerini, Şekip Mosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığa seçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin değeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksek oyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundan sonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarının kongreyi yönetmesi gerekir. Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek. Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden bir şey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır. Yurt dışındaki üyelerin nüfus kağıtlarını istediklerini bana Frankfurt'ta anlattılar. Bunların olmaması gerek. Kongre üyelerinin sağlıklı oy atması sağlanmalı. Konuşmalarda birbirimizi kırmamamız gerek.

#6
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

"FENERBAHÇE'Yİ SEVSEN ADAY OLMAZDIN!" Sayın Ali Koç enkaz bıraktığınızı söylüyor. Siz bir enkaz mı bıraktınız Aziz Bey?

#7
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Enkaz bırakmadım… Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 330 milyon dolar. Hani 600 milyon borç vardı. Anlaşmayı da geç yaptıkları için herkes 5.30 kurdan yaptığı için anlaşmayı onların ki biraz daha yüksek kaldı ve geç kalmalarından dolayı zarar ettiler. 330 milyon dolara yaptıkları bedel, bugünkü döviz kuruna döndüğü zaman 110 milyon dolara geliyor. Demek ki borç bu kadar. 600'ler filan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Peki mal varlığı ne kadar? Onu hiç söylemiyorlar.

#8
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Ben ilk başkanlığa geldiğimde Fenerbahçe'nin bir metre kare toprağı yoktu. Borcun yanında malı söyleyin ondan sonra kalan borçtur. Sırf bununla insanları kandırıyorlar. Öyle bir borç yok. 2018'de bırakıp gitmedim, aday oldum ama seçilemedim. Borç o kadar çok olsa aday olmazdım. Seçimde '150 milyon siz verin, 150 milyon ben vereyim beraber yönetim yapalım borcu kapatalım' dedim. 600 milyon olsa borç kapansın demezdim. Verin geriye 300 milyon kalsın derdim. 6 yılda ne yaptılar. Bir şampiyonluk var mı! Bir tek Türkiye kupası aldılar. "Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" diyorsan, Fenerbahçe'yi de çok seviyorsan aday olmazdın. Ne değişti de aday oldun?

#9
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Taraftar her zaman transfere odaklanıyor. Sizin listenizde hangi yıldızlar var? Şu an için bizim öyle bir listemiz yok. Ayın 10'undan itibaren hocayla oturup konuşuruz, ona göre isimleri belirler ve açıklarız. Kadroyu koruyacağız. Bu kadro kaliteli. Sadece takviyelere ihtiyaç var. Onu da yapacağız.

#10
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

"STAT PROJESİ ÜÇ AYDA BİTER" Stat projesi taraftarı da heyecanlandırdı. Planlar ne? Seçildiğiniz takdirde stat ne zaman hazır olacak? Yeni statla ilgili Nihat Özbağ çalışma yapıyor. İlk stadında projelerini ilk olarak o yapmıştı. Alman firması ile çalışıyor. 3 ay içinde tüm projeler bitmiş olur. Yavaş yavaş hazırlıkları yaparak başlarız.

#11
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

MONTELLA'YI ALACAKLARDI SONRA MECBUR KALDILAR" Ali Koç borçlardan bahsediyor, 'Ferdi, Szymanski, İrfan Can kalacak' diyor. İsmail Kartal da kalacak mıydı? Kadroyu bozmayacağız, takviye yapacağız' dedim diye 'Kalacak' diyor. Onlar İsmail hoca ile devam edeceklerdi. Eski sporculardan antrenörler isimler koyacaklardı yanına. Hatta Montella'yı (Milli Takım Teknik Direktörü) alacaklardı. Ama ben "Jose Mourinho" deyince, getirmeye mecbur kaldılar. Fenerbahçe'nin kaynakları çok. Yıldız oyuncu almak için kaynak yaratılır zor olmaz. Szymanski iyi oyuncu. Mourinho ile konuştuğumuzda söyledi. Cengiz, Türkiye'nin değeridir. Seneye daha başarılı olur. Mourinho'nun imza töreninde taraftarın size çok büyük ilgisi vardı. Stat dışında da içinde de size tezahüratlar yapıldı, neler hissettiniz? Ben Almanya'daydım, uçağa biniyordum. Sevgi gösterisi yaptıklarını duyduğumda gurur duydum. Stat içinde de bu tezahüratlar sürmüş. Beni onurlandırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim organizasyonumuz değil, içlerinden gelerek yaptılar. İnşallah 'Aziz Başkan, Fenerbahçe şampiyon' günlerini de yaşayacağız. Pazartesi günü başkan olursanız ilk icraatınız ne olacak? Bütün Fenerbahçe camiasını kucaklamak olacak. Bizim buna ihtiyacımız var. İşe oradan başlayacağız.

#12
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

"ONURSAL BAŞKAN OLMA İSTEĞİM YOK" Ali Koç'un onursal başkanlık teklifini nasıl karşılıyorsunuz? 'Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olurum' demiş insanım. Onursal başkan olsan ne olur, olmasan ne olur. Benim böyle bir isteğim yok. 'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim' diyen bir adamım. Lakaplarla onurlandırılmaya gerek yok. Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'ım.

#13
Foto - Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: "Mecbur kaldılar"

Mourinho ya da o tarz bir isim çalıştığınız dönemde gelemez miydi? Biz o ara hep mahkemelerle uğraştık. Pereira, Ersun Yanal, İsmail Kartal getirdik. Ersun Yanal'la şampiyon olduk ama yanlış yaptı gönderdik. Mourinho çalışıyordu ama o tarz birini getirmemiz gerekirdi. Hatalar yaptılar, Fenerbahçe başarıya ulaşamadı. Değerli bir hoca getirilse Fenerbahçe başarılı olurdu. 250 milyon Euro'ya yakın masraf yaptılar hiç söylemiyor, hep kaçıyor. 60'a yakın transfer yaptı 5'i değerli çoğu ortada yok. 4 milyon Euro bonservis ödendi, gitti. Sportif direktörünüz olacak mı? İsim belli mi? Biz Mourinho ile konuştuğumuzda 'Bize kiminle çalışmak istersen söylersin biz de ona göre yola devam ederiz' dedik. 'Branco ile çalışmayız' gibi bir düşüncemiz yok. Hoca onu istiyorsa biz Branco ile yolumuza devam ederiz.

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