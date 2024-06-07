2024-06-07 07:25:24 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Jose Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı: “Mecbur kaldılar”
Fenerbahçe, 99 puanla ikinci sırada tamamladığı 2023-2024 sezonunun ardından başkanlık seçimine hazırlanıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek olan seçim, büyük bir merakla bekleniyor. Hafta sonunda gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı. Ali Koç için olay ifadeler kullanan Yıldırım, Mourinho olmasaydı Ali Koç'un getireceği hocayı da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…