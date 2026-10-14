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Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı skandalı büyüyor! AK Parti’ye ve Oktay Saral’a şoke eden çıkış

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Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı skandalı büyüyor! AK Parti’ye ve Oktay Saral’a şoke eden çıkış

Azerbaycan'da devlet okullarında öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulamaya konulan başörtüsü kısıtlamasına Türkiye'den gelen tepkilere Bakü yönetiminden çok net bir karşılık geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili vekillerin eleştirilerine tepki gösteren Azerbaycan devlet televizyonu AZTV, ülkenin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak AK Parti iktidarını bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı. İki müttefik ülke arasında başörtüsü yasağı üzerinden yükselen bu diplomatik tansiyon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı skandalı büyüyor! AK Parti’ye ve Oktay Saral’a şoke eden çıkış

Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü düzenlemesine Türkiye’den tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili milletvekillerine Bakü’den cevap geldi.

#2
Foto - Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı skandalı büyüyor! AK Parti’ye ve Oktay Saral’a şoke eden çıkış

Azerbaycan devlet televizyonu AZTV’de yayımlanan haberde, Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

#3
Foto - Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı skandalı büyüyor! AK Parti’ye ve Oktay Saral’a şoke eden çıkış

Haberde, "Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterin. AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı skandalı büyüyor! AK Parti’ye ve Oktay Saral’a şoke eden çıkış

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