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Halk TV’ye neden kayyım atandı? İşte ağızları açık bırakan suçlamalar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Halk TV’ye neden kayyım atandı? İşte ağızları açık bırakan suçlamalar

Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama geldi. İşte kayyımın sebebi...

#1
Foto - Halk TV’ye neden kayyım atandı? İşte ağızları açık bırakan suçlamalar

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı, yönetimi güdümündeki kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç temin ettiği vurgulandı. Soruşturma dosyasında öne çıkan tespitler şu şekilde sıralandı: İhale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı saptandı.

#2
Foto - Halk TV’ye neden kayyım atandı? İşte ağızları açık bırakan suçlamalar

İhale bedellerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve bu gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı belirlendi. MASAK tarafından sağlanan verilerin analizinde, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389 TL olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar TL'nin üzerinde para girişi ve çıkışı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler ve birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri gerçekleştirildiği, elde edilen malvarlığı ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu kaydedildi.

#3
Foto - Halk TV’ye neden kayyım atandı? İşte ağızları açık bırakan suçlamalar

Açıklamada, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı bilgisine yer verildi.

#4
Foto - Halk TV’ye neden kayyım atandı? İşte ağızları açık bırakan suçlamalar

Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 1’inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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