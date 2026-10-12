Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle
Azerbaycan genelinde başörtülü öğrencilerin bazı okullara alınmadığı yönündeki iddialar ve kamuoyundaki tartışmalar sürerken, Bakü Şehir Eğitim İdaresi yeni bir denetim kararı aldı. Öğrencilerin okul formalarının ve öğretmenlerin kıyafet standartlarına uyup uymadığının sıkı bir şekilde kontrol edileceği duyurulurken, anlaşmazlıkların okul kurullarında değerlendirileceği belirtildi. Ülkede son dönemde kabul edilen kıyafet yönetmelikleri ve laiklik ilkesi çerçevesinde atılan bu adımlar, inanç özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.