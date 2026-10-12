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Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

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Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

Azerbaycan genelinde başörtülü öğrencilerin bazı okullara alınmadığı yönündeki iddialar ve kamuoyundaki tartışmalar sürerken, Bakü Şehir Eğitim İdaresi yeni bir denetim kararı aldı. Öğrencilerin okul formalarının ve öğretmenlerin kıyafet standartlarına uyup uymadığının sıkı bir şekilde kontrol edileceği duyurulurken, anlaşmazlıkların okul kurullarında değerlendirileceği belirtildi. Ülkede son dönemde kabul edilen kıyafet yönetmelikleri ve laiklik ilkesi çerçevesinde atılan bu adımlar, inanç özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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Foto - Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devlet okullarına yönelik kıyafet denetimleri yapılacak. Bakü Şehir Eğitim İdaresi, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada öğrencilerin okul formalarına, öğretmenlerin ise belirlenen kıyafet kurallarına uyup uymadığının kontrol edileceğini duyurdu. Yeni uygulama kapsamında Bakü'deki devlet okullarında öğrencilerin belirlenen okul formalarını kullanıp kullanmadığı incelenecek. Denetimler yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Öğretmenlerin de kıyafet standartlarına uygunluğu kontrol edilecek.

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Foto - Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

Kıyafet kurallarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların ise okulların pedagoji kurullarında değerlendirilmesi öngörülüyor. Denetim kararı, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin bazı okullara alınmadığı yönündeki şikayetlerin ardından geldi. Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına ilişkin görüntüler tartışmalara neden olmuştu.

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Foto - Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

Okullardaki kıyafet standartları ve laiklik ilkesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler, ülkede başörtüsünün eğitim kurumlarındaki kullanımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti. Azerbaycan'da 6 Ekim'de öğretmenlere yönelik kıyafet düzenlemesi de kabul edilmişti. Düzenlemenin ardından bazı başörtülü öğretmenlerin görev yapmasının engellendiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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Foto - Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

Bakü'de duyurulan yeni denetimlerde öğretmenlerin de kıyafet kurallarına uygunluğunun incelenecek olması dikkat çekti. Azerbaycan'da 21 Eylül'de kabul edilen kıyafet düzenlemesinde başörtüsüne yönelik açık bir yasak hükmü bulunmuyor. Buna karşın düzenlemenin okullarda nasıl uygulanacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

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Foto - Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

Bakü Şehir Eğitim İdaresi'nin açıkladığı denetim kararında da başörtüsüne özel bir uygulama duyurulmadı. Denetimlerin genel kıyafet standartlarına uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik olduğu bildirildi.

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Foto - Azerbaycan’daki başörtüsü krizinde tansiyon zirve yaptı! Aliyev yönetiminden tartışmaları alevlendirecek hamle

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Yorumlar

Boşnak

Bu aliyev e sorulmalı sen müslümanmısın nasıl müslümansın.

Cıvatacı

Demekki bunlarında CHP si varmış. Bizdeki CHP cıvata icat edeceğine, başörtüsü takan, namaz kılan, ezan okuyanlarla ile uğraşırdı. Şimdi sinuç hindistan'dan fazla heykelleri var.
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