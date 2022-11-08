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Dünya
29
Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

2022-11-08 10:44:17
Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 2. yılı dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

#1
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askeri lise öğrencileri ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

#2
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Yürüyüş öncesinde şehitler saygı duruşu ile anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu. Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti.

#3
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Azerbaycan ordusu, 2 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

#4
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

#5
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

#6
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

#7
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#8
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#9
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#10
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#11
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#12
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#13
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#14
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#15
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#16
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#17
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#18
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#19
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#20
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#21
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#22
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#23
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#24
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#25
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#26
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#27
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

#28
Foto - Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

İşte Azerbaycan'daki kutlamalardan görüntüler...

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