'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

8. Bağışıklık sistemini destekler Ayvalar bağışıklık sistemini destekler ve ayrıca C vitamini ve lif içeriği sayesinde bazı zararlı bakterilerin büyümesini engelleyen antibakteriyel özelliklere de sahiptirler. Tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli bir vitamin olan C vitamininin günlük değerinin yüzde 15'ini sağlar. Aynı şekilde yeterli miktarda alındığında bağırsak florasında yaşayan sağlıklı bakterileri destekleyen lif için günlük tavsiyenin yüzde 8'ini sağlar. Sağlıklı bir bağırsak florası, vücut içi iltihabı azaltmak ve sindirim sistemindeki zararlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı direnci artırmak için kritik öneme sahiptir. 137 hamile kadında yapılan başka bir araştırma, yemeklerden sonra alınan 10 mg'lık bir ayva şurubunun asit reflüyü hafifletmede ilaçlar kadar etkili olabileceğini göstermiştir.