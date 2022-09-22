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Sağlık
18
'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

2022-09-22 19:58:50
'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Bazı meyvelere kıyasla fiyatı da uygun olan ayvanın sağlığa olan faydaları şaşırtıyor.

#1
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Ayva, Asya ve Akdeniz'in çeşitli bölgelerine özgü eski bir meyvedir ve sonbahar mevsiminin bir sembolüdür. Ağaç, kurak topraklarda ve sıcak ve kuru bir iklimde iyi yetişir, ancak daha soğuk iklimlere de uyum sağlar.

#2
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Meyveler başlangıçta yeşildir ve tüylerle kaplıdır ve sonbaharda olgunlaşır, tüylerini kaybeder ve güzel bir altın rengi alır.

#3
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Olgun meyveler çok hoş kokuludur, bol pektin içeriği sayesinde soluk, sert, ekşi ve tanenler açısından çok zengindir.

#4
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Pişirmek ayvayı tamamen değiştirir, posayı yumuşatır. İşte eşsiz bir lezzete sahip ayvaların sağlığa 8 ana faydası.

#5
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

1. Besin açısından zengin Ayva, diğer birçok meyve gibi su ve lif açısından zengin, yağ ve protein açısından ise fakirdir. Kalorisi azdır, 100 gram ayva sadece 38 kaloridir. Ayvada bulunan lifler arasında pektin çok fazla bulunur, bu sayede kan şekeri ve kolesterol değerlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

#6
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Ayva ayrıca potasyum ve fosfor dahil olmak üzere bazı mineralleri ve özellikle C vitamini ve bazı B vitaminleri dahil olmak üzere bazı vitaminleri içerir.

#7
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

100 gr ayvanın besin değerleri: Su: 84,3 gr Kalori: 38 kcal Karbonhidrat: 6,3 gr Lif: 5,9 gr Protein: 0,3 gr Yağ: 0,1 gr Potasyum: 200 mg Fosfor: 14 mg C vitamini: 14 mg B1 vitamini: 0,02 mg B2 vitamini: 0,03 mg

#8
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

2. Güçlü antioksidan etki Ayva, hücreleri serbest radikal hasarından korurken metabolik stresi ve iltihabı azaltabilen zengin bir antioksidan kaynağıdır.

#9
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Araştırmalar, kuersetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere ayvadaki bazı antioksidanların iltihabı azalttığını ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkları önlediğini göstermektedir.

#10
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

3. Kalp sağlığı için faydalıdır Ayva iyi bir lif kaynağıdır, kolesterol emilimini azalttığı için kalp ve damar sağlığını destekler. Ayrıca antioksidanların varlığı, atardamarlarda LDL kolesterolün birikmesini önlemeye yardımcı olur ve kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

#11
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Ayvada iyi miktarda bulunan potasyum, meyveye idrar söktürücü özellikler verir, bu nedenle tansiyonu düzenlemek için faydalıdır.

#12
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

4. Sindirim problemlerini giderir Ayvalar, mide ve bağırsaklar için faydalı olan iltihap önleyici özellikleri sayesinde çeşitli sindirim bozukluklarını tedavi etmek için uzun süredir kullanılmaktadır.

#13
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

Son araştırmalar, ayva özünün bağırsak dokusunu ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla ilgili hasarlardan koruyabildiğini göstermektedir. Özellikle ayva özünün, kolondaki hasarı önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir.

#14
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

5. Reflüye karşı faydalıdır Yeni araştırmalar, reflü ile ilgili semptomları azaltmak için ayva suyunun faydalı olduğunu göstermektedir. Reflü olan bazı çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma, günlük ayva suyu takviyesinin, bu durumu hafifletmek için kullanılan ilaçlar kadar etkili olacağını göstermiştir.

#15
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

6. Hamilelikte mide bulantısına karşı etkilidir Gebeliğin erken dönemlerinde en sık görülen semptomlardan biri bulantısıdır. Bazı araştırmalar, ayvaların bu mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. 76 hamile kadın üzerinde yapılan bir araştırma, 1 yemek kaşığı (15 ml) ayva şurubunun, hamileliğin neden olduğu mide bulantısını azaltmada 20 mg B6 vitamininden önemli ölçüde daha etkili olduğunu bulmuştur.

#16
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

7. Alerjilere karşı koruma sağlar Ayva, alerjik reaksiyonlardan sorumlu belirli bağışıklık hücrelerinin aktivitesini baskılayarak çeşitli alerjileri hafifletebilir. Bazı test tüpü çalışmaları, ayva özlerinin alerjik dermatiti önleyebileceğini ve tedavi edebileceğini göstermektedir. Bazı uzmanlar, ayva ürünlerinin geleneksel alerji ilaçlarına güvenli bir alternatif olabileceğini öne sürse de, daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

#17
Foto - 'Ayvayı yememek' için ayva tüketin

8. Bağışıklık sistemini destekler Ayvalar bağışıklık sistemini destekler ve ayrıca C vitamini ve lif içeriği sayesinde bazı zararlı bakterilerin büyümesini engelleyen antibakteriyel özelliklere de sahiptirler. Tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli bir vitamin olan C vitamininin günlük değerinin yüzde 15'ini sağlar. Aynı şekilde yeterli miktarda alındığında bağırsak florasında yaşayan sağlıklı bakterileri destekleyen lif için günlük tavsiyenin yüzde 8'ini sağlar. Sağlıklı bir bağırsak florası, vücut içi iltihabı azaltmak ve sindirim sistemindeki zararlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı direnci artırmak için kritik öneme sahiptir. 137 hamile kadında yapılan başka bir araştırma, yemeklerden sonra alınan 10 mg'lık bir ayva şurubunun asit reflüyü hafifletmede ilaçlar kadar etkili olabileceğini göstermiştir.

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