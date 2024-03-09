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Yaşam
9
Aynı il iki farklı mevsim

2024-03-09 19:35:02
Aynı il iki farklı mevsim

Tunceli’nin yüksek rakımlı ilçeleri Ovacık ve Pülümür’de kara kış etkisini sürdürürken Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde bahar mevsimi yaşanıyor.

#1
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

Türkiye’nin genelinde bahar ayları kendini iyiden iyiye göstermeye başlarken Tunceli’de aynı anda iki mevsim yaşanıyor. Yüksek kesimli Pülümür ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı hakimken Çemişgezek ilçesinde ise bahardan esintiler yaşanıyor. Keş aylarının çetin geçtiği kentte aynı anda iki mevsimi yaşayan vatandaşlar bu duruma alışmaya başladı.

#2
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

Pülümür ilçesinde yaşayan Nazım Tanık, bu yıl kar yağışının geçtiğimiz yıllara göre daha az olduğunu söyledi. Tanık, ''İlkbaharın gelmesine az bir süre kala ilçemiz beyaz büründü. Mazgirt, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde badem ağaçlarının çiçek açtığını gördük. Kar yağışı bizim için her zaman önemli çünkü doğamızda yaban hayatı, barajlar ve su kaynakları genellikle kar ve yağmurdan beslenmekte. Bu nedenle kar yağışı bizim için çok önemli. İnşallah önümüzde ki yıllarda beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde gerçekleşir’’ dedi.

#3
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

Tarık Dursun isimli vatandaş da, ''İlçemizde geçmiş yıllarda ocak ve şubat aylarında metrelerce kar yağarken ne yazık ki bu son yıllarda kar yağışı azaldı. Dönem dönem belli aralıklarla kar yağıp kalktı. Mart ayındayız ilçemize kar yağdı oysa şuan Çemişgezek'te badem ağaçları çiçek açarken biz burada karla yüz yüzeyiz. Bu kar yağışın az olmasını aslında iklim değişikliğine bağlıyoruz. Kar yağışının az olması yer altı kaynak suları, yer üstü sularının azalmasına neden oluyor bu da doğamız için kötü bir durum. Sonuç itibari ile hayvancılık, arıcılığa yansıyor yeterli miktarda ot ve çiçek olmuyor bu nedenle dekolte düşüyor. Umarım Mayıs ayında yağmur yağıları iyi olurda bu denge sağlanır. Pülümür ve Munzur çayı olmazsa olmazımız doğamız için çok önemli. Umuyorum ki gelecek senelerde doğanın eski dengesine kavuşması yağması gerektiği zaman kar yağar’’ diye konuştu.

#4
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

Aynı anda iki mevsim yaşamanın ayrıcalığını yaşadıklarını aktaran 11 yaşındaki Zeynep Eslem Çelebi, "Tunceli'nin bazı ilçelerinde kar yağıyor. Çemişgezek ilçemizde ise çiçekler açıyor. Bu bizim kentimizin doğal güzellikleri bakımından ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Mesela kentin bazı yerlerinde kar, bazı yerlerde ise çiçekler açıyor. Bu gerçekten çok güzel bir görüntü. Burada çiçekler açarken orada kar yağıyor. Aynı anda 2 farklı iklim yaşanıyor. Bence bu çok güzel. Sizlere de buraları görmeyi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

Bahar tadında günler yaşadıklarını söyleyen Bayram Ekici, "Güzel Tunceli'mizin diğer ilçelerinde yoğun kar yağışı olsa da, Çemişgezek ilçemizde insanlar piknik havası yaşıyorlar. İnsanlarımız pikniğe gidiyor. Badem ağaçlarımız çiçek açtı. Yani Tunceli'de 2 mevsimi birlikte yaşıyoruz. Tunceli gerçekten doğal anlamda güzel bir kentimiz. Tunceli'mizi çok seviyoruz’’ dedi.

#6
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

Yöre sakinlerinden Hüseyin Balcı ise ''Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı etkili olmasına rağmen, Pertek ve Çemişgezek ilçelerimizde baharı yaşıyoruz. Badem ağaçlarımız çiçekler açtı. Çemişgezek ilçemizde bahar havasını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

#8
Foto - Aynı il iki farklı mevsim

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