Ayçiçek yağı iyi mi yoksa kötü mü?

Ayçiçek yağı yemek pişirmede nasıl kullanılır? Ayçiçek yağının mutfakta yapılabilecek en iyi türü çiğ ve soğuktur. İyi bir organik ve soğuk sıkım ayçiçek yağı satın aldıysanız, onu salatalarda ve patlıcan, biber ve kabak gibi pişmiş sebze yemeklerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca mayonez gibi soğuk sosların hazırlanmasında da mükemmeldir. Ayçiçek yağı, çok hassas bir tada sahip olduğu ve tatlıların tadını değiştirmediği için endüstriyel tatlı ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle evde de margarin veya tereyağı yerine tatlılarda kullanılabilir. Bu tatlıların hamurları yüksek sıcaklıklara maruz kalacaksa, yüksek oleik ayçiçek yağı kullanmak daha iyidir.