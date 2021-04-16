2021-04-16 14:46:37 Ayasofya'da Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması eda edildi
Ramazan-ı Şerif'in ilk cumasına Müslümanlar camilere akın etti.
Ramazan-ı Şerif'in ilk cumasına Müslümanlar camilere akın etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de binlerce Müslüman, Ramazan'ın ilk cuma namazı için bir araya geldi.
Binlerce Müslüman, Ramazan-ı Şerif'in ilk cuma namazını Ayasofya'da eda etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelen cemaat, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek namazını kıldı.
Cami içerisine giremeyenler ise namazını dışarıda kıldı.
Havanın serinliğine aldırmayan Müslümanlar namazını yine kurallara uyarak eda etti.
Ayasofya Camii'nin içi kadar dışında da yüzlerce kişinin toplandığı görüldü.
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk kez Ramazan ayında cuma namazı kılındı.
Ramazanın bereketi, güzellikleri ve önemiyle ilgili yapılan hutbeyi dinleyen camidekiler, namazın ardından dua etti.
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