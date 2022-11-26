Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Tesisin dönüşüm öyküsünü AA'ya anlatan IGMG Japonya Bölge Temsilcisi Rekabi Seyitalioğlu, eski yapıyı 30 milyon yene (yaklaşık 4 milyon TL) aldıklarını söyledi. Eski yapının içini ve dışını söktüklerini kaydeden Seyitalioğlu, mülkiyeti IGMG'de bulunan yapının, iç mimarisini Bölge Temsilciliği olarak planladıklarını dile getirdi. Tadilatın finansmanı için bölge genelinde yaşayan Müslüman toplumlardan destek gördüklerini anlatan Seyitalioğlu, yapının, kadın ve erkek mescitleri, mutfak ve yemek salonu, eğitim sınıfları, toplantı odaları, ofisler, kütüphane ve misafirhane ile tam bir tesise dönüştüğünü belirtti. İsmini, ana vatandan uzakta "Müslümanların özlemini çektiği Ayasofya'dan aldığını" kaydeden Seyitalioğlu, "Bu, bir ilk. Bir camiyle kalmaz. Tokyo, Yokohama, Osaka gibi farklı bölgelere de şubelerimizi açacağız." dedi. Ülke genelindeki otopark sorununa değinen Seyitalioğlu, caminin yanındaki arsayı almaları halinde külliyenin otoparkı, market ve sosyal faaliyet alanlarına dönüştüreceklerini belirtti.