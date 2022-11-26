  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
11
Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

2022-11-26 06:53:01
Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Türk toplumu, kentin Tsushima bölgesinde bir zamanlar Japon kumarhanesi "Paçinko" olarak kullanılan ve yaklaşık 7 yıldır satılamayan Nagoya şehrindeki tesis için teklif verdi.

#1
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Yapı, satın alınmasının ardından tadilatı yapılarak "cami ve külliyeye" dönüştürüldü.

#2
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Toplam 785 metrekarelik iki katlı tesiste 400 kişi kapasiteli mescit ve eğitim faaliyetleri için derslikler ile gençlik lokali, kütüphane, toplantı salonları ve misafirhaneler yer alıyor.

#3
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Avrupa merkezli İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının desteğiyle 2 yıldan fazla sürede tamamlanan tesis, bölge genelindeki Müslümanlara hizmet verecek.

#4
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Tesisin dönüşüm öyküsünü AA'ya anlatan IGMG Japonya Bölge Temsilcisi Rekabi Seyitalioğlu, eski yapıyı 30 milyon yene (yaklaşık 4 milyon TL) aldıklarını söyledi. Eski yapının içini ve dışını söktüklerini kaydeden Seyitalioğlu, mülkiyeti IGMG'de bulunan yapının, iç mimarisini Bölge Temsilciliği olarak planladıklarını dile getirdi. Tadilatın finansmanı için bölge genelinde yaşayan Müslüman toplumlardan destek gördüklerini anlatan Seyitalioğlu, yapının, kadın ve erkek mescitleri, mutfak ve yemek salonu, eğitim sınıfları, toplantı odaları, ofisler, kütüphane ve misafirhane ile tam bir tesise dönüştüğünü belirtti. İsmini, ana vatandan uzakta "Müslümanların özlemini çektiği Ayasofya'dan aldığını" kaydeden Seyitalioğlu, "Bu, bir ilk. Bir camiyle kalmaz. Tokyo, Yokohama, Osaka gibi farklı bölgelere de şubelerimizi açacağız." dedi. Ülke genelindeki otopark sorununa değinen Seyitalioğlu, caminin yanındaki arsayı almaları halinde külliyenin otoparkı, market ve sosyal faaliyet alanlarına dönüştüreceklerini belirtti.

#5
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Japonya genelinde yürüttükleri çalışmalarda Türklerin, Nagoya kenti civarındaki yoğun nüfusu ve etkisini fark ettiklerini kaydetti. Ergün, Kovid-19 salgını dönemine denk gelmesine rağmen eğitim ve sosyal aktivite imkanlarıyla kentte bir ilk olacak cami ve külliyenin hayata geçirilebildiğini söyledi. "Ana vatan Türkiye" dışında yaşayan Müslümanların "kimlik ve örflerini kaybetmemeleri" için çabaladıklarını belirten Ergün, İslam'ın "evrensel mesajının" önemini vurguladı. Ergün, "din, dil ve ırk ayırmaksızın" külliyenin, "doğrunun, iyinin, güzelin, hak ve adaletin yanında saf tutacak birey ve toplum inşa etmenin merkezi olacağını" söyledi.

#6
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Tsushima Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı İmam Hatibi Sedat Şener, yeni külliyeyle bölge insanının gönlüne dokunmayı hedeflediklerini belirtti. Türklerin bölgedeki mazisinin 30 yılı aştığını ve yakındaki mescitlerin kapasitesinin yetersiz geldiğini anlatan Şener, bir külliyeye uzun süredir ihtiyaç olduğunu söyledi. Daha önce Almanya'da uzun yıllar görev yaptığını dile getiren Şener, Japonya gibi uzak bir ülkede bu imamlık vazifesini üstlenmiş olmaktan "onur duyduğunu" kaydetti. Şener, külliyede mevcut öğrenci sayısını 100'e yükselteceklerini, Japon ev kadınlarına yönelik seminer vereceklerini ve sabah namazlarında gençleri buluşturacaklarını ifade etti.

#7
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Kentte yaşayan bir Türk ile evli, iki çocuk annesi İma İmai, eserin şehre kazandırılmasından mutlu olduğunu ve camiye yönelik toplumsal ilginin artacağını söyledi. Türkçe bilen bir Japon olduğunu kaydeden İmai, "Ancak bizde Türkçe bilmeyen çok fazla. Bir Türk öğretmenden hem Türkçe hem dini eğitim alınması önceliğimiz." dedi. İmai, İslami değerler hakkında da yeterli bilgisi bulunmayan Japon kadınlara yönelik eğitim ve faaliyetlerin, külliyede gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

#8
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

#9
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

#10
Foto - Ayasofya sevgisi Japonya'daki Türklere bakın ne yaptırdı

Merkez Bankası Başkanı az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Birileri çok fena ters köşe olacak
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Birileri çok fena ters köşe olacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançolarının da desteği sayesinde, bankacılık başta olmak üzere..
Arnavutköy'de feci kaza!
Yerel

Arnavutköy'de feci kaza!

İstanbul Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore, Çin, Japonya, ABD ve İtalya Türkiye’den acil olarak istedi! Milyonlarca dolar ülkeye yağacak
Ekonomi

Güney Kore, Çin, Japonya, ABD ve İtalya Türkiye’den acil olarak istedi! Milyonlarca dolar ülkeye yağacak

Türkiye salyangoz ihracatında üst seviyelere çıkmaya devam ediyor. Son 20 ayda deniz salyangozundan 15 milyon doların üzerinde döviz girdis..
Mahmut Faruk Akşit’ten heyecanlandıran
Teknoloji

Mahmut Faruk Akşit’ten heyecanlandıran "TF6000" açıklaması

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru "TF6000" hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
Seyrek saçları gürleştirmek için yapmanız gerekenler! Yıpranmış saçlara çözüm: Evde saç gürleştirme
Kadın - Aile

Seyrek saçları gürleştirmek için yapmanız gerekenler! Yıpranmış saçlara çözüm: Evde saç gürleştirme

Saçınızın başınızın ön tarafından ve kafa derisinin orta kısmından döküldüğünü fark ettiniz mi? Başınızın yan kısımlarından değil, başınızın..
Didier Drogba çok ağır konuştu!
Spor

Didier Drogba çok ağır konuştu!

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden zorluk yaşadığına dair bir değerlendirmede bulundu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23