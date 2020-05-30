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Ayasofya ile ilgili 'Kılıç Hakkı' açıklaması

2020-05-30 21:09:17
Ayasofya ile ilgili 'Kılıç Hakkı' açıklaması

İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

#1
Foto - Ayasofya'da Fetih Suresi okunması, Yunanistan'ı çıldırttı.

Ayasofya'da Fetih Suresi okunması, Yunanistan'ı çıldırttı.

#2
Foto - Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı.

#3
Foto - Afyoncu, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Afyoncu, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasıyla ilgili Ahaber Özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasıyla ilgili Ahaber Özel Yayını'nda önemli açıklamalarda bulundu.

#5
Foto - Ayasofya'nın Türk Milleti'nin kılıç hakkı olduğunu söyleyen Afyoncu, şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya'nın Türk Milleti'nin kılıç hakkı olduğunu söyleyen Afyoncu, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto -

"Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur. Ayasofya Kılıç Hakkı'dır.

#7
Foto - Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir.

Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir.

#8
Foto - Burası ayrıca insanlığın kültürel mirası değildir, Fatih Sultan Mehmet'in fethi ile burası alınmıştır şu anda müze olarak kullanılıyordur, yarın gelecekte Türk milleti burayı cami olarak kullanmak isterse kullanacaktır.

Burası ayrıca insanlığın kültürel mirası değildir, Fatih Sultan Mehmet'in fethi ile burası alınmıştır şu anda müze olarak kullanılıyordur, yarın gelecekte Türk milleti burayı cami olarak kullanmak isterse kullanacaktır.

#9
Foto - Yunanlılar son zamanlarda ufak tefek şeylerde ortalığı karıştırıyorlar onlar rahat rahat otursunlar biz iyi bir komşuluk istiyoruz.

Yunanlılar son zamanlarda ufak tefek şeylerde ortalığı karıştırıyorlar onlar rahat rahat otursunlar biz iyi bir komşuluk istiyoruz.

#10
Foto - Fetih Suresi'nin burada okunması çok anlamlıdır ve burası çok önemlidir.

Fetih Suresi'nin burada okunması çok anlamlıdır ve burası çok önemlidir.

#11
Foto - Ayasofya Fetih için çok önemli bir değerdir, buranın cami olarak kalmasını isteyenlerin olması doğaldır.

Ayasofya Fetih için çok önemli bir değerdir, buranın cami olarak kalmasını isteyenlerin olması doğaldır.

#12
Foto - Fatih Sultan Mehmet 1453'te Ayasofya'yı aldığımızda burayı bir Osmanlı Külliyesi haline getirdik.

Fatih Sultan Mehmet 1453'te Ayasofya'yı aldığımızda burayı bir Osmanlı Külliyesi haline getirdik.

#13
Foto - Burası Osmanlı döneminde çok anlamlı bir yer padişahların Cuma namazlarını kıldığı yerdir.

Burası Osmanlı döneminde çok anlamlı bir yer padişahların Cuma namazlarını kıldığı yerdir.

#14
Foto - Türk milleti bu emaneti günümüze kadar getirmiştir.

Türk milleti bu emaneti günümüze kadar getirmiştir."

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