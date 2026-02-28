Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta füzeler peş peşe ateşlendi. Çok sayıda füzeyi Hatay semalarında gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'da gökyüzünde ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler görüldü.
Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
