Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta füzeler peş peşe ateşlendi. Çok sayıda füzeyi Hatay semalarında gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Foto - Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'da gökyüzünde ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler görüldü.

Foto - Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda kullanılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay semalarında görüldü.

Foto - Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle görüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Foto - Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

İşte o anlar...

Foto - Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

İşte o anlar...

Foto - Hatay semalarında sıcak saatler: Füzelerin biri gidiyor, biri geliyor

İşte o anlar...

Yorumlar

kıbrıs rum kesimi ve

giritte bulunan amerikan ucak h gemisinden atılan uzun menzilli amerikan füzleri

Vay vay

Suriye hava sahasi yokmuş..Abd ve israilin eline geçmiş..
