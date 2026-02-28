  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Özgür Özel'den büyük skandal! Soruşturma başlatıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel'den büyük skandal! Soruşturma başlatıldı

Burdur Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

1
#1
Foto - Özgür Özel'den büyük skandal! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Özgür Özel'den büyük skandal! Soruşturma başlatıldı

Yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

#3
Foto - Özgür Özel'den büyük skandal! Soruşturma başlatıldı

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
