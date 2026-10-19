Avrupalı orgeneral ANKA-3'e böyle baktı: Türkiye'den istemeleri an meselesi
Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wiesław Kukuła, Türkiye'ye düzenlediği ziyaret sırasında HÜRKUŞ ve ANKA-3'e yoğun ilgi gösterdi.
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Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wiesław Kukuła, Türkiye'ye düzenlediği ziyaret sırasında HÜRKUŞ ve ANKA-3'e yoğun ilgi gösterdi.
Polonya heyeti, özellikle HÜRKUŞ'un dronsavar görevlerinde kullanılabilme potansiyeli ve ANKA-3'ün üretim süreciyle ilgilendi. Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wiesław Kukuła, Türkiye'deki temasları kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.
Polonya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kukuła, ziyarette TUSAŞ'ın geliştirdiği insanlı ve insansız hava araçlarını inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette özellikle HÜRKUŞ'un insansız hava araçlarına karşı kullanılabilme potansiyeli ile ANKA-3'ün üretim faaliyetleri üzerinde duruldu.
Polonya heyetinin yakından incelediği platformlardan biri, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim uçağı oldu. Polonya Genelkurmay Başkanlığı, HÜRKUŞ'un eğitim görevlerinin yanı sıra insansız hava araçlarına karşı kullanılabilecek bir platform olarak da değerlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, HÜRKUŞ'un bu tür görevlerde katmanlı hava savunma sistemini tamamlayıcı bir unsur olabileceğine dikkat çekildi. Ziyaret kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen HÜRJET jet eğitim uçağı da Polonya heyetine tanıtıldı.
Kukuła'nın ziyaretinde TUSAŞ'ın insansız hava araçları da öne çıktı. Keşif, gözetleme ve taarruz görevleri için geliştirilen ANKA ve AKSUNGUR sistemleri hakkında bilgi alan Polonya heyeti, düşük görünürlük özelliklerine sahip ANKA-3 insansız savaş uçağını da inceledi. Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Kukuła'nın ANKA-3'ün üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu açıkladı.
Ziyarette askerî havacılığın geleceği, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte kullanılması ve yeni teknolojilerin değişen tehditlere karşı değerlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, keşif ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirilmesi, İHA tehditlerine karşı etkili savunma sağlanması ve modern hava platformlarının entegrasyonunun Polonya Silahlı Kuvvetlerinin dönüşümünde önemli yer tuttuğunu belirtti.
Bu çalışmaların Polonya'nın operasyonel hazırlığını ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. KAYNAK: GDH HABER
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