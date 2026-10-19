Avrupalı orgeneral ANKA-3'e böyle baktı: Türkiye'den istemeleri an meselesi

Polonya heyetinin yakından incelediği platformlardan biri, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim uçağı oldu. Polonya Genelkurmay Başkanlığı, HÜRKUŞ'un eğitim görevlerinin yanı sıra insansız hava araçlarına karşı kullanılabilecek bir platform olarak da değerlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, HÜRKUŞ'un bu tür görevlerde katmanlı hava savunma sistemini tamamlayıcı bir unsur olabileceğine dikkat çekildi. Ziyaret kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen HÜRJET jet eğitim uçağı da Polonya heyetine tanıtıldı.