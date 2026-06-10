Avrupa’dan şok Türkiye kararı! ABD’nin yerini doldurmak için Ankara’ya resmen muhtaç kaldılar
AB Savunma Şefi Andrius Kubilius, ABD'nin Avrupa'dan askeri varlıklarını çekme planı karşısında kıtanın Rusya tehdidine karşı tamamen savunmasız kalmaması için acil bir "Avrupa Savunma Birliği" kurulması çağrısında bulundu. Amerikan stratejik kabiliyetlerinin yerini doldurmanın Avrupa'ya yaklaşık 500 milyar euroya mal olacağını belirten Kubilius; bu devasa bütçe ve güvenlik açığının kapatılması için Türkiye, İngiltere ve Ukrayna gibi güçlü orduların bu birliğe hemen dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. NATO ile güçlü bir iş birliği içinde çalışması öngörülen bu yeni gönüllü ortaklık yapısının, parçalanmış durumdaki 27 ayrı Avrupa savunma politikasını tek bir çatı altında birleştirmesi hedefleniyor.