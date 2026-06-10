Avrupa’dan şok Türkiye kararı! ABD’nin yerini doldurmak için Ankara’ya resmen muhtaç kaldılar

Avrupa'nın güvenlik mimarisine "kıtanın en güçlü ordusuna sahip olan" Ukrayna'yı entegre etmesinin güvenlik açısından hayati olduğunu vurgulayan Kubilius, "Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda bir uzlaşı yok. Bunun ne zaman mümkün olacağını da görmüyoruz. AB üyeliği ise daha uzun zaman alabilir. Ben, Ukrayna'yı yarın AB üyesi olarak görmekten büyük mutluluk duyardım ama gerçekleri görmek zorundayız. Avrupa'nın gelecekte bir gün değil, hemen daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. Eğer Putin bir AB ya da NATO ülkesine saldırırsa, savaş tecrübesine sahip bir Rus ordusu ile karşı karşıya kalacağız" dedi.