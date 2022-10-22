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Ekonomi
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Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

2022-10-22 13:48:15
Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Avrupa'nın zeytin ve zeytinyağı tedarikçisi konumunda olan İspanya ve İtalya'da yaşanan kuraklık ve yüzde 50 rekolte kaybı, geçtiğimiz yıla göre daha yüksek bir rekolte bekleyen Türkiye için önemli bir fırsat doğurdu.

#1
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağının önemli bir kısmının karşılandığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde de zeytin ve zeytinyağı üreticileri ile ihracatçı firmalar bu sene yaklaşık 3 kat artan rekolte sonrası ihracatta da önemli bir gelir artışı beklediklerini söyledi.

#2
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretiminde başkent olarak nitelendirilen Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin hasadına başlandı.

#3
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Geçtiğimiz yıllarda 130 bin tonluk rekoltenin gerçekleştiği üretimde bu yıl rekoltenin 360 bin tonlara çıkması bekleniyor.

#4
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Domat, Edremit, Trilye ve Uslu olmak üzere 4 farklı çeşit zeytinin üretildiği Akhisar’da üreticiler artan maliyetleri karşılayabilmek için iyi bir fiyat verilmesini istiyor.

#5
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Zeytin üreticileri ayrıca zeytinde fiyatı önemli ölçüde etkileyen eleklere de standart getirilmesini bekliyor. Zeytini kalibresine göre ayıran eleklerin üreticilerde farklı tüccarlarda farklı olduğuna dikkat çeken üreticiler getirilecek standartlarla bu karmaşanın ortadan kalkacağını söyledi.

#6
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Öte yandan, Avrupa’nın zeytin ve zeytinyağı tedarikçisi konumunda olan İtalya ve İspanya’daki kuraklık nedeniyle rekoltedeki yüzde 50’lere varan düşüşler de hem üreticilere hem de ihracatçılara önemli bir fırsat kapısı olması bekleniyor.

#7
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

“Bu yıl 350-360 bin ton civarında zeytin üretimi bekliyoruz” Akhisar’da rekoltenin geçen seneye oranla oldukça yüksek bir artış yaşandığını söyleyen Akhisar Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konsey Üyesi Ahmet Akbuğa, “Geçen seneye bakışta Akhisar’da rekolte artışımız var. Zaten şu an Akhisar’da 4 çeşit zeytin ürünümüz bulunmakta. Bunlar Domat, Edremit, Trilye ve Uslu çeşitleri. Şu anda hasadını yapmış olduğumuz Domat çeşidi Türkiye tüketiminin yüzde 70’ini Akhisar tarafından üretiliyor. Bizim Akhisar’ı söylemek gerekirse geçen sene 130 bin ton civarın zeytin üretimi oldu. Bu yıl 350-360 bin ton civarında zeytin üretimi bekliyoruz” dedi.

#8
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

“Rekoltemiz fiyatlara etki yapmayacaktır” İtalya ve İspanya’daki kuraklık nedeniyle yaşanan rekolte kaybından dolayı fiyat beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyen Başkan Akbuğa, “İtalya veya İspanya, Portekiz olsun, Rusya’daki zeytin üretimlerine baktığımızda hava şartlarından dolayı zeytin üretimlerinde rekolte düşüklüğü var. Bundan dolayı da fiyatlardan umutluyuz. Rekoltemiz fiyatlara etki yapmayacaktır. Bugünlerde Domat ve Uslu çeşidi hasat yapılıyor. Diğer çeşitlerde hasat başlamadığından fiyatlar henüz gündeme gelmedi” diye konuştu.

#9
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

“Hasat zamanı geldiğinde şu anda fiyatlar 18 TL’den 5 TL’lere kadar düştü” Fiyatların zeytinin kalibresine göre belirlendiği bilgisini veren Akbuğa, “Fiyatlar kalibreye göre belirleniyor. Özel firmalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 18,50’den başlayıp 10 TL’lere kadar açıklanan fiyatlar olmuştu. Ama maalesef hasat zamanı geldiğinde şu anda fiyatlar 18 TL’den 5 TL’lere kadar düştü. Ortalamaya geldiğinizde de 11 TL ile 12 TL arası değişiyor. Bu rakamlar bizim geçen sene aldığımız rakamlar. Şimdi girdi maliyetlerine baktığımız zaman geçen sene mazotta olsun gübrede olsun tarımsal sulamada kullandığımız elektrik fiyatlarına baktığımız zaman geçen seneye göre yüzde 300 dolayında bir artış gözleniyor. Ama maalesef bizim kaliteli bir şekilde üretmiş olduğumuz zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına baktığımız zaman geçen sene ile aynı şekilde seyrediyoruz. Bundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

“80 TL civarındaki zeytinyağında fiyat beklentisi karşılandığı zaman bu üreticiyi tatmin eder” Üreticilerin hem kendilerini hem de vatandaşları düşünerek fiyat beklentisinde olduğunu söyleyen Akbuğa, “Geçen sene Akhisar’da üretmiş olduğumuz zeytinyağı fiyatları perakendede 60 TL civarında geziyordu, toptanda 55 TL civarında geziyordu. Biz de fırsat kollamayacağız. Afaki fiyatlar söylemiyoruz. Bizim üreticilerimizin 75-80 TL civarındaki zeytinyağında fiyat beklentisi karşılandığı zaman bu üreticiyi tatmin eder. Çünkü ilerisini de düşünmemiz lazım. Biz şu an ürettiğimiz zeytinyağını halkımıza 130 TL’den satmış olsak bu sefer halkımız bizim üretmiş olduğumuz zeytinyağını tüketemeyecek. Bundan dolayı bunun devamı gelmesi için 80 TL civarında fiyat bekliyoruz” diye konuştu.

#11
Foto - Avrupa’daki üretimde sert düşüş! Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

“Rekolte iyi ama fiyatlarda geçen seneyi arar olduk” Geçtiğimiz yıla göre fiyatların artan maliyetleri karşılayamadığından yakınan Zeytin Üreticisi Ali Yamaner, “Rekolte anlamında çok şükürler olsun yoğunluğumuz fazla. Ama fiyat konusuna geldiğimizde maalesef geçen seneyi arar konumdayız. Fiyatların geçen seneyle arasında 1 TL fark var. Eleklerde bir standart olmasını istiyoruz. Müstahsilde farklı, çiftçilerde ayrı, komisyoncularda ayrı, alıcılarda ayrı elekler var. Alıcılardaki eleklerle üreticilerin elekleri arasında çok büyük fark var. Biri ceviz eleği biri zeytin eleği. Bunlara bir standardın gelmesini istiyoruz. İşçi maliyetleri geçen seneye göre yüzde 200 arttı. Geçen seneye 140 TL’ye çalıştığımız işçi şu an 350 TL. Her şeyin fiyatı artarken zeytinin fiyatının artmamasının sebebi nedir yetkililere soruyoruz” dedi. “İspanya ve İtalya’da bu yıl yüksek oranda ürün noksanlığı var” Türkiye olarak bu yıl şanslı olduklarını söyleyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Zeytinyağı İşletmecisi Mehmet Ersaygı, “Türkiye olarak zeytinde şanslı bir ülkeyiz. Üretimimiz ve beklentilerimiz yüksek. Yaklaşık 300 bin ton civarında bir zeytinyağı bekleniyor. Türkiye genelinde 200 milyon ağaca sahibiz. Dünya geneline baktığımızda diğer İspanya ve İtalya’da bu yıl yüksek oranda ürün noksanlığı var. Yüzde 50 civarında bir ürün noksanlığı var. Onu Türkiye olarak değerlendirmemiz lazım. Bu sene bizim şanslı bir yılımız. Politikalara bağlı olarak değişecek. Dünya geneline baktığımızda Avrupa’da kişi başı tüketim 20 litrenin üzerinde. Avrupa’daki zeytinyağı noksanlığını düşünürsek Türkiye’deki ihracat güzel bir noktaya gelir. Ama bizim Türkiye içindeki tüketimi de etkileyecektir. Bunu zaman gösterecek. Çiftçilerimiz burada çok önemli. Panik satışlar yapmazlarsa eğer, ellerindeki mahsulün kıymetini bilir depolarlarsa bu yağın ileride daha da yüksek fiyatlara çıkacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

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