Avrupa'da kriz bitmiyor! Fransa'da adeta hayat durdu

Norveç'in başkenti Oslo'dan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere Paris'ten transit uçuş yapan Manal, 16.45'teki uçuşlarının iptal edildiğini ve yarına kadar sefer bulunmadığını söyledi. Manal, bu nedenle otel rezervasyonu yapmaları gerektiğini söyleyerek "Yarın, uçuşumuz var inşallah" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Twitter'da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, grev nedeniyle ciddi gecikmeler ve uçuş iptallerinin beklendiğini belirmişti. Fransız Hava Yolları şirketi Air France ise 16 Eylül'deki kısa ve orta mesafe seferlerinin yalnızca yüzde 45'ini, uzun mesafe uçuş seferlerinin yüzde 90'ını gerçekleştireceğini bildirmişti.